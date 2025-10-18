Kış aylarının en sevilen meyvelerinden mandalina, son günlerde alışılmış renginden uzaklaştı. Market ve pazar tezgahlarında parlak turuncu mandalinaların yerini yeşilimsi tonlar aldı. Bu durum sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Tüketiciler, “Artık turuncu mandalina bulamıyoruz” diyerek şikayetlerini paylaştı.

BU DEĞİŞİMİN SEBEPLERİ VAR

Uzmanlara göre bu değişimin birkaç nedeni var. Öncelikle erken hasat stratejisiyle meyveler tam renk almadan toplanıyor. Böylece ürün hem daha uzun raf ömrüne sahip oluyor hem de lojistik süreçlerde bozulmadan taşınabiliyor.

İkinci neden ise mandalina çeşitleri. Türkiye’de yetiştirilen satsuma, klementin ve yerli türlerin bazıları turuncu rengini geç alıyor ya da hiç almıyor. Bu yüzden tezgahlarda daha fazla yeşil mandalina görüyoruz.

İKLİM ETKİSİ DE ÖNEMLİ

Üretim bölgelerinde sıcaklık farklarının azalması, don olaylarının azalması veya olgunlaşma sürecinin farklılaşması da mandalinanın rengini etkiliyor. Ayrıca üreticiler, ihracat ve dağıtım planlamaları nedeniyle daha erken toplama eğiliminde.

Uzmanlar bu durumun sağlık açısından olumsuz bir etkisi olmadığını, yeşil mandalinanın da turuncu mandalina kadar besleyici olduğunu vurguladı. Hatta bazı araştırmalara göre yeşil mandalina daha yüksek C vitamini içerebiliyor.

SOSYAL MEDYADA KONUŞULUYOR

Sosyal medya kullanıcıları eski görüntüsüne alıştıkları turuncu mandalinayı özlediklerini söylüyor. Konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda birçok kişi bu durumu “eski tadı bulamıyoruz” diyerek yorumladı.

Pazar esnafı ise durumun mevsimsel olduğunu belirtirken, “Mandalina tam olgunlaşmadan toplanıyor. Ama lezzetinde büyük fark yok, sadece görüntü değişti” ifadelerine yer verdi.