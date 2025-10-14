Forbes Dergisi'nin 2025 yılı verilerine göre 5,4 milyar dolarlık servetiyle 'En zengin Türk' listesinin ilk sırasında yer alan iş insanı Murat Ülker, bir süredir kendisine ilişkin öne sürülen iddialara esprili bir dille yanıt verdi.



Ekonomim'e konuşan Murat Ülker, şirketlerinin yurt dışı operasyonlarını Londra'da bulunan Pladis Global adıyla kurduğu şirketin çatısı altında toplamasının ardından hakkında ortaya atılan 'Türkiye'den çıktı' yönündeki söylentilere ise şu ifadelerle yanıt verdi:

'RAHMİ BEY BİLE BÜTÜN İŞLERİ YURT DIŞINA TAŞIMIŞSIN DEDİ'



"Bu laflar nerden çıkıyor, bilemiyorum ama herkes soruyor başka nerede evin var? Başka yerde evim yok, aramıyorum, lazım da değil, anamın evinde oturuyorum, çok şükür. Babam, evi anamın üstüne yapmıştı, biz de öyle yaptık. Hep evlatlar, aynı evdeyiz. Bir gün Rahmi Bey (Rahmi Koç) bile bana, ‘Yav sen ne iyi yaptın bütün işleri yurt dışına taşımışsın’ dedi. Ben o zaman anladım… Aslında biz bir şeyi taşımadık, tersine yurt dışındakileri buraya getirdik. Türkiye’ye tescil ettik. ‘Paraları aldı gitti’ diyorlar, çoluğuna, çocuğuna tabii ki para gönderebilirsin ama sermaye transferi Hazine’den izin ile olur.









