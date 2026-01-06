Türkiye'nin en büyük şirketler topluluğu olan Koç Holding'in Şeref Başkanı Mustafa Rahmi Koç, torunları ile birlikte sosyetenin ünlü işletmesi Balıkçı Kahraman'a gitti.



DÖRT TORUNUNU DA YANINA ALDI



Rahmi Koç, 10 yıl önce hayatını kaybeden oğlu Mustafa Koç'un kızları Esra Koç ve Aylin Koç'un yanı sıra, diğer oğlu Ali Koç'un çocukları Leyla Sadberk Koç ve Kerim Rahmi Koç ile birlikte balık keyfi yaptı.

Dede ve torunların buluştuğu masada neşeli anlar yaşanırken Balıkçı Kahraman'ın sahibi Kahraman Altun, dükkanının bugünlere gelmesinde Rahmi Koç'un büyük desteği olduğunu söyledi.

Kahraman Altun, paylaştığı videolu mesajında, "Çok sevgili büyüğümüz Rahmi Bey bu akşam bizim dükkanımızı şereflendirdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum, torunlarıyla beraber. Harika bir balık yapıyoruz. Ama bir ayrıcalık var. 95'te burayı ilk açtığımızda, dükkanın bugüne gelmesinin en büyük destekçisi Sayın Rahmi Koç Beyefendi. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.