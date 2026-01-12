Koç Holding Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, geçtiğimiz hafta oğlu Mustafa Koç'un kızları Esra Koç ve Aylin Koç ile oğlu Ali Koç'un çocukları Leyla Sadberk Koç ve Kerim Rahmi Koç'la birlikte Balıkçı Kahraman'a gitmiş, söz konusu ziyaret sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.



Koç'un favori mekanları arasında görülen ve sosyetenin uğrak noktaları arasında yer alan Balıkçı Kahraman'ın menüsü, sosyal medyada yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.

FİYATLAR ABARTILI BULUNDU



Birçok kişi tarafından 'İstanbul'un en pahalı balıkçısı' olarak bilinen Balıkçı Kahraman'da tek bir palamut 4 bin liradan satılırken, işletmenin menüsünde yer alan fiyatlar ise şu şekilde:



Kalkan Tandır (kilogram) 8,000 TL



Lüfer (adet) 3,000 bin TL



Sarıkanat (adet) 1,500 TL



Palamut (adet) 4.000 TL



Tekir (porsiyon) 3.000 TL



Hamsi (porsiyon) 2.000 TL





Mezgit (porsiyon) 2.500 TL



İskorpit (porsiyon) 4.000 TL



Sardalya (porsiyon) 2.000 TL



İstavrit (porsiyon) 2.000 TL



Levrek (kilogram) 6.000 TL



Levret (adet) 2.500 TL



Kırlangıç (kilogram) 6.000 TL

YÜZDE 10 SERVİS ÜCRETİ ALINIYOR



İşletme, menüsünde yer verdiği ifade ile mevcut fiyatlara servis ücreti ekleneceğini belirterek "Ekmek, su ve mısır ekmeği kişi başı 200 TL olarak ücretlendirilir. Her adisyona yüzde 10 servis ücreti eklenir."



Söz konusu fiyatlar sosyal medyada genel olarak 'abartılı' ifadeleriyle eleştirilirken, kullanıcılar işletmenin sokak arasında bulunması ve denizi görmemesi nedeniyle fiyatları 'pahalı' olarak değerlendirmekte.