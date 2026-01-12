Koç Holding Onursal Başkanı Mustafa Rahmi Koç, geçtiğimiz hafta oğlu Mustafa Koç'un kızları Esra Koç ve Aylin Koç ile oğlu Ali Koç'un çocukları Leyla Sadberk Koç ve Kerim Rahmi Koç'la birlikte Balıkçı Kahraman'a gitmiş, söz konusu ziyaret sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.
Koç'un favori mekanları arasında görülen ve sosyetenin uğrak noktaları arasında yer alan Balıkçı Kahraman'ın menüsü, sosyal medyada yeni bir tartışmanın başlamasına neden oldu.
FİYATLAR ABARTILI BULUNDU
Birçok kişi tarafından 'İstanbul'un en pahalı balıkçısı' olarak bilinen Balıkçı Kahraman'da tek bir palamut 4 bin liradan satılırken, işletmenin menüsünde yer alan fiyatlar ise şu şekilde:
Kalkan Tandır (kilogram) 8,000 TL
Lüfer (adet) 3,000 bin TL
Sarıkanat (adet) 1,500 TL
Palamut (adet) 4.000 TL
Tekir (porsiyon) 3.000 TL
Hamsi (porsiyon) 2.000 TL
Mezgit (porsiyon) 2.500 TL
İskorpit (porsiyon) 4.000 TL
Sardalya (porsiyon) 2.000 TL
İstavrit (porsiyon) 2.000 TL
Levrek (kilogram) 6.000 TL
Levret (adet) 2.500 TL
Kırlangıç (kilogram) 6.000 TL
YÜZDE 10 SERVİS ÜCRETİ ALINIYOR
İşletme, menüsünde yer verdiği ifade ile mevcut fiyatlara servis ücreti ekleneceğini belirterek "Ekmek, su ve mısır ekmeği kişi başı 200 TL olarak ücretlendirilir. Her adisyona yüzde 10 servis ücreti eklenir."
Söz konusu fiyatlar sosyal medyada genel olarak 'abartılı' ifadeleriyle eleştirilirken, kullanıcılar işletmenin sokak arasında bulunması ve denizi görmemesi nedeniyle fiyatları 'pahalı' olarak değerlendirmekte.