Burdur'da "içki içilen bir ortamda sela okutulması" talimatı verdiği iddia edilen MHP'li İl Genel Meclisi Üyesi Abdullah Aksoy partiden ihraç edildi.
Aksoy'un görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti. Videonun yayılmasının ardından MHP "Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle" gerekçesiyle Aksoy'un ilişiğini kestiğini duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın açıklaması şöyle: "Dini değerlerimizle bağdaşmayan tutum ve davranışı nedeniyle; Burdur Gölhisar İl Genel Meclisi üyesi Abdullah Aksoy”un partimizle ilişiği kesilmiş olup, il Genel Meclisi üyeleri listemizden düşürülmüştür.. Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarım.."