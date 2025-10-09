Çin 1. Ligi takımlarından Guangxi Pingguo’da forma giyen Togo’lu orta saha oyuncusu Samuel Asamoah, sahada yaşadığı korkunç kaza sonrası boynunu kırdı. Kulübün yaptığı açıklamaya göre 31 yaşındaki futbolcu, kalıcı felç riskiyle karşı karşıya.

REKLAM TABELASINA ÇARPTI

Asamoah, hafta sonu oynanan lig maçında rakibi Zhang Zhixiong tarafından itildi ve başı ilk olarak saha kenarındaki LED reklam panosuna çarptı. Boyun bölgesinde ciddi kırıkların oluştuğu anlaşılan futbolcunun hemen hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

FELÇ KALMA RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA

Guangxi Pingguo kulübü, olaydan bir gün sonra yaptığı resmi açıklamada Asamoah’ın boyun omurlarında birden fazla kırık tespit edildiğini ve sinir hasarının ciddi boyutta olduğunu duyurdu. Açıklamada, oyuncunun "yüksek seviye parapleji", yani vücudun alt kısmında tam hareket kaybı riski taşıdığı belirtildi.

AMELİYAT GEÇİRDİ, DURUMU STABİL

Asamoah’ın ameliyata alındığı ve başarılı bir operasyon geçirdiği bilgisi paylaşılırken, kulüp durumu şu sözlerle özetledi:

“Oyuncumuzun sağlık durumu şimdilik stabil. İyileşme süreci ve detaylar ilerleyen günlerde yapılacak tetkikler sonrasında kamuoyuna bildirilecektir.”

RAKİBİNE SADECE SARI KART

Futbolcunun bu derece ağır bir sakatlık geçirmesine neden olan rakip oyuncu Zhang Zhixiong’un, hakem tarafından sadece sarı kartla cezalandırılması ise büyük tepki topladı.

AVRUPA’DAN ÇİN’E UZANAN KARİYER

Futbol kariyerinin büyük bölümünü Belçika’da geçiren Samuel Asamoah, 2024 yılında Çin’e transfer olmuştu. Togo Milli Takımı’yla 6 kez forma giyen Asamoah, fiziksel gücü ve enerjik oyun tarzıyla tanınıyordu.