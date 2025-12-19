Akılalmaz olay Konya'da bir spor salonunda yaşandı... Rakip spor salonu sahibi Önder K., Berkan G. isimli genci, hedefinde olan spor salonuna kaydettirdi.

Berkan G. isimli şahıs, spor salonunun soyunma odasına 'Hidrojen Sinayür' döktü.

Salon yetkilileri, kaydın yapılmasından yaklaşık 5 dakika sonra kokunun yayıldığını, içeriye girilemeyecek hale geldiğini ve salonu hızla tahliye ettiklerini söyledi.

“İçeride 7-8 yaş grubunda çocuklar vardı”

Sabah'tan Tolga Yanık'ın haberine göre yetkililer, soyunma odasına hidrojen siyanür içerdiği belirtilen tarım ilacının döküldüğünü, olay sırasında salonda 7-8 yaş grubunda çocukların da bulunduğunu ifade ederek duruma tepki gösterdi.

Berkan G.’nin maddeyi döktükten sonra salondan ayrılmaya çalıştığı anların kamera kayıtlarına yansıdığı, maddenin salonun farklı bölümlerine de dökülmek istendiği ancak bunun gerçekleşmediğine ilişkin iddiaların bulunduğu belirtildi.

“Azmettirme” iddiası: Rakip salon sahibi de gözaltına alındı

Soruşturma kapsamında Berkan G. ile onu azmettirdiği öne sürülen, başka bir spor salonunun işletmecisi Önder K. gözaltına alındı. İki şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.