Türkiye'de motor sporlarının önde gelen isimlerinden rallici kimliğiyle bilinen iş insanı İskender Atakan'ın sahibi olduğu Nova Reklam şirketi zor günler geçiriyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 40 dönümlük alana kurulu olan fabrikanın bazı hisseleri icradan satışa çıkarılırken, fabrika için belirlenen muhammen bedel 1 milyar TL'yi geçti.

FABRİKAYA MİLYARLIK BEDEL BİÇİLDİ

Patronlar Dünyası'nda yer alan habere göre toplam 39 bin 771 metrekare alanda kurulu fabrika ve idari binaların toplam kullanım alanı ise 29 bin 252 metrekare. Tesisin içinde fabrika binası, idari bölümler, iki bekçi kulübesi ve çeşitli depolama alanları yer alıyor.

Fabrikanın muhammen bedeli 1 milyar 49 milyon 574 bin 35 TL olarak açıklandı. İlk satış ihalesi 4-10 Kasım, ikinci satış ihalesi ise 3-11 Aralık tarihleri arasında yapılacak.

İSKENDER ATAKAN KİMDİR?

Satışa konu fabrikanın sahibi, motor sporlarının tanınmış ismi İskender Atakan.



1953’te Kocaeli-Gölcük’te doğan Atakan, İstanbul Siyasal Bilimler Yüksekokulu mezunu. 1972’de başladığı otomobil yarışlarında 8 kez şampiyonluk elde etti, 97 yarışın 46’sında birincilik kürsüsüne çıktı. 1994’te pistlere veda eden Atakan, daha sonra Marlboro-Mobil Yarış Takımı direktörlüğünü üstlendi, kendi şirketiyle de Türkiye’de birçok kupa organizasyonu düzenleyerek gençlere fırsat sağladı.

Bugün Nova Group çatısı altındaki Nova Reklam, Sinerji İnşaat, Metrozone ve Novatech şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını yürüten Atakan, evli ve iki çocuk babası.