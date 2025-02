GÜLNUR SAYDAM

Depremin üzerinden 2 yıl geçti bugün hala konteynerlerde elekriksiz susuz yaşam savaşı veren aileler var. Yardımlar çok uzun zaman önce kesildi. İddiaya göre yardım gelse bile Kızılay ve Afad’ın marifetiyle yandaşlara dağıtılıyor. Aylık 4500 liralık Esen Kart uygulaması ise çoktan bitti. Kimi 3-5 ay faydalanabildi kimi hiç alamadı. İşsizlik, eğitimsizlik, saatlerce kesilen elektrik ve sofraya giremeyen et, peynir, yumurta, sebze gibi gıdalar da eklenince depremzede Ramazan ayının heyecanından çok çilesini hissediyor. Öyle ki artan gıda fiyatları ile iftarlık sofra kuracak maddi güçleri de yok.

‘ORUÇ TUTMAYA GEREK YOK BİZ ZATEN AÇIZ’

Konteynerkentleri dolaşan ve depremzedeler ile konuşan Sözcü ekibi, tablonun her gün daha da geriye gittiğini belirledi. Sözcü’ye konuşan 63 yaşındaki depremzede; biz zaten açız. Oruç tutmaya gerek mi var. Ben her yıl orucumu tutarım. Depremin ilk yılında da tuttum. O zaman yardımlar geliyordu yetmese de şükür ediyorduk. Ama her yardımlar kesildi. Bizi gelip ziyaret eden bile yok. Al bak dolabıma bom boş. Utanıyorum dilenmekten açız demekten. Oruç tutsam ne tutmasam ne zaten yemek bulamıyoruz ki yemeğe...

‘RAMAZAN SOFRASINA GEREK YOK ZATEN SOFRAYA KOYACAK AŞ YOK’

Eşini kaybettikten sonra 2 çocuğu ile konteynerde yaşamaya başlayan depremzede; İnanın Ramazanı, iftarı düşünecek halde değiliz. Bakın her gün elektrik kesiliyor. Bu çocuklar okula gidiyor. Akşamları ders çalışamıyor, üşüyorlar. Küçücük konteynerde zaten odun sobası yakamayız tutuşur burası. Battaniye altında karanlıkta ısınıyoruz 2 yıl oldu yazık değil mi bize? Müslümanlık sadece oruç tutup açın halinden anlamaksa, yoksulun halinden anlamak ise başkaları tutsun bizim buzdolabı zaten bomboş.

‘HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK SOFRADA YEMEĞİM OLSA KİMİNLE YİYECEĞİM Kİ’

Ailesinden anne, baba ve abisini kaybeden depremzede genç; Sorun sadece iftar sofrasındaki yemek değil. Bir çorba kuru soğan ile de açarım orucumu ama kiminle açacağım? Ailemi kaybettim benim zaten 2 yıldır boğazımdan bir şey geçmiyor ki. Ha aç kalmışım ha tok. Benim derdim başka.