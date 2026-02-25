Milli Eğitim’in “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve Ramazan ayı etkinlikleri” tartışmaların odağına oturdu Askıda İbadet’in ardından şimdi de “Ramazan Kazı Kazan” çıktı.

Kazı Kazan faaliyetini böyle duyurdular

Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Eşme İlkokulu’nda küçücük çocuklara bir çeşit kumar olan “Kazı Kazan” ile Ramazan etkinliği yaptırılıyor. Öğretmenler okulda Ramazan Kazı Kazan köşesi oluşturup kartlar hazırladı. Öğrenciler de bu kartları kazıyor ve içinden “Aile büyüklerini ziyaret et, Filistin’deki çocuklar için dua et, Ramazan manisi oku” gibi istekler çıkıyor. Okul yönetimi “Öğrencilerimiz, manevi değerlerimizi eğlenerek öğreniyor” açıklaması yaptı.

İlkokul öğrencileri; kazı kazan panosunu kazıyor, altından görevler çıkıyor: Sadaka Taşı, Zimem Defteri ve Sadaka-i Cariye

ADI DAHİ SORUNLU

Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay ise SÖZCÜ’ye “Bu süreç etkinliği aştı. Laik eğitimin temel ilkeleri hiçe sayılıyor. Adı dahi başlı başına sorunlu olan “Ramazan kazı kazan” bir şans oyununu yani kumarı çağrıştırıyor. İnanç; kazan-kaybet mantığı değildir. Okul, tüm çocukların kendini eşit ve güvende hissettiği ortak kamusal alandır. Bu alanın herhangi bir inanç pratiği üzerinden ayrışmaya açık hale getirilmesi kabul edilemez” dedi.

Diyanet Kazı Kazan’ı kumar olarak görüyor.

Osmanlı döneminden sorular

Kazı Kazan kartlarından ‘Filistinli çocuklar için dua et’, ‘Sadaka-i cariye nedir’, ‘Ramazan manisi oku’ mesajları çıktı. Çocuklara bu kavramların ne olduğu da soruldu. Sadaka taşı eskiden cami avlularına konuyor ve altına da para yerleştiriliyor, ihtiyaç sahipleri de bu parayı alıyordu. “Zimem Defteti” ise veresiye defteri anlamına geliyor. Varlıklı kişiler bu defterdeki borçları ödüyordu. Sadaka-i Cariye ise Osmanlı’da varlıklı kişilerin “Okul, çeşme, kütüphane yaptırması, ağaç dikmesi gibi etkinlilere verilen isim olarak ön plana çıkmıştı.