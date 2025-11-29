Sakarya'nın Pamukova ilçesinde gece 01.06'da meydana gelen 3,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sarsıntı kısa süreli paniğe neden olurken paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.

Depremin fayın Kuzey Anadolu Fay Zonu'nda meydana geldiğini belirten Demirtaş, son depremin 1065 yılında meydana geldiğini anımsattı.

Demirtaş, bunun yaklaşık 965 yıldır deprem üretmeyen İznik-Mekece segmentinin "hazırlık evresi" olarak yorumladı.

İznik-Mekece segmentinin doğusundaki Pamukova ve batı kısmındaki Gemlik Körfezi seğmenlerinde son iki yıldır meydana gelen depremlerin yakından izlenmesi gerektiğini belirten Demirtaş, "İznik-Mekece merkezli 70 kilometre yarıçaplı alanda kalan kentler depreme hazır hale getirilmelidir" ifadesini kullandı.

3,1'LİK DEPREM KORKUTTU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 01.06'da kaydedilmişti.

Merkez üssü Pamukova olan depremin büyüklüğü 3,1, derinliği ise 7,5 kilometre olarak açıklanmıştı.

Küçük bir deprem olmasına karşın sosyal medyada bazı kullanıcılar sarsıntıyı şiddetli bir şekilde hissettiklerini belirtmişti.