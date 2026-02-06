Ramazan ayına sayılı günler kala, mutfağın en pahalı ürünü belli oldu. Toplanması ve kurutulması büyük emek isteyen kuru bamya, bu yıl altınla yarışan fiyatıyla iftar sofralarının "görünmez şampiyonu" oldu. Vatandaşın artık kilo ile değil, gramla dahi almakta zorlandığı ürün mutfak bütçelerini altüst etti.

GRAMLA ALMAK BİLE LÜKS, 500 LİRAYI AŞIYOR

Piyasadaki en kaliteli kuru bamya türü olan çiçek bamyanın kilogram fiyatı 5.000 TL'ye ulaştı. Aktar tezgahlarında 100 gramlık paketlerin 500 liradan etiketlenmesi, tüketicinin alım gücünü zorlarken, esnaf da satışların düşmesinden dertli.

Kuru bamyayla evde yemek yapmanın bedeli ise 500 lirayı aşıyor. İşte o çarpıcı "tek tabak" hesabı:

Standart bir porsiyon için gereken kuru bamyanın maliyeti yaklaşık 150-170 TL. Bu pahalı lezzetin hakkını vermek için eklenen kuşbaşı et, tereyağı ve salça gibi malzemeler porsiyon başına 200-250 TL ek yük getiriyor. Pişirme maliyeti ve işçilik de eklendiğinde, evde kendi imkanlarınızla hazırladığınız bir tabak bamya yemeği 500 liralık maliyet sınırını aşıyor.

"NEMDEN VE GÜNEŞTEN UZAK TUTUN" UYARISI

Uzmanlar, gramı bile servet değerinde olan bu ürünü alan vatandaşları uyardı: "Nemden ve güneşten uzak tutun." Kurutulmuş ürünlerin yanlış muhafaza edilmesi durumunda yaşanan firenin, bu fiyatlarla büyük bir maddi kayba dönüştüğü vurgulandı.