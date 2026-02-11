Yeni yılın ardından yaklaşan ramazan ayına da vatandaş zam yağmuru ile giriyor. Temel gıda maddelerinin daha önem kazandığı bu dönemde başta ve süt olmak üzere pek çok ürün, hem yeni yıl hem de ramazan zammı gördü.

Tüketicinin ve özellikle çocuklu ailelerin temel gıda maddesi olan süt, ulaşılması güç ürünler arasına girerken, piyasadaki en uygun süt markalarının 1 litrelik fiyatı bile 50 TL’ye koştu, bir yılda süte yapılan fiyat zamları yüzde 41.4’ü buldu. Kırmızı ette ise 2025 Şubat ayından bu yana geçen bir yılda fiyat zamları kuşbaşıda yüzde 56’ya, tavuk etinde ise yüzde 51’e ulaştı.

BİR AYDA %19 ZAM

Sütte, ocak ayında çiğ süte yapılan artışlar da hızlı bir şekilde fiyatlara yansırken, aralık ayında 38.5 TL olan bir litre süt fiyatı ocak ayında bir ayda yüzde 19.4 zamlanarak 46 TL’ye yükseldi.

Başka bir markanın Şubat 2025’te 56.50 TL olan bir litrelik günlük süt fiyatı Şubat 2026’da yüzde 41.5’lik artışla 79.95 TL’ye çıkarken, indirim marketlerinde de benzer bir durum söz konusu.

Tavuk etinde ise artan talebin ardından piyasa denetimine çıkan Ticaret Bakanlığı ‘olağandışı fiyat artışı’ gerekçesi ile bu ürüne ihracat yasağı getirdi. Şubat 2025’te 99 TL olan bir kilogram tavuk baget fiyatı Şubat 2026 itibarıyla yüzde 51 artış ile 150 TL’ye kadar çıktı. Kırmızı ette ise geçen yıl 639 TL olan dana but fiyatı bu yıl bin TL’yi aştı. Kasapta Aralık 2025’te 950 TL olan dana kıyma fiyatı ocakta 1.000 TL oldu.

Üretim maliyeti 19.08 TL

Piyasadaki zamlara rağmen özellikle süt üreticisi de mağdur olmaya devam ediyor. Ulusal Süt Konseyi tarafından yapılan açıklamada, 22 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde (çiğ süt desteği hariç) 22.22 TL olarak belirlenmişti. Çiğ süt üretim maliyetlerine ilişkin en son açıklama da Aralık 2025’te gerçekleşirken, litre başına maliyet 19.08 TL olarak açıklanmıştı.