Ramazan denildiğinde akla ilk gelen tatlılardan biri olan güllaç, bu yıl artan üretim maliyetleri nedeniyle daha yüksek fiyatlarla satışa sunuldu. Özellikle antep fıstıklı çeşitlerde yaşanan artış, hem üreticiyi hem de tüketiciyi etkiledi.

Geçtiğimiz yıl kilogramı 1.250 liradan satılan antep fıstıklı güllaç, bu Ramazan ayında 1.750 liradan alıcı buluyor. Cevizli ve fındıklı güllaçların kilogram fiyatı ise 1.400 lira seviyesinde.

FİYATLAR NEDEN ARTIYOR?

NTV'de yer alan habere göre, fiyat artışının temel nedenleri arasında hammadde maliyetlerindeki yükseliş yer alıyor. Özellikle kuruyemiş fiyatlarındaki artış, tatlı üreticilerinin maliyetlerini doğrudan etkiliyor.

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Ali Taşdemir, zamların arkasındaki en önemli faktörlerden birinin fıstık fiyatları olduğunu belirtti. Taşdemir, bir kilogram Antep fıstığının 2.300 ila 2.400 lira bandında olduğunu ifade etti.

Üreticiler, kaliteli ürün ortaya koyabilmek için kullanılan malzemeden taviz vermediklerini, ancak artan maliyetlerin fiyatlara yansımak zorunda kaldığını dile getiriyor.

Uzmanlar, tüketicilere güllaç satın alırken yalnızca fiyatı değil, ürünün kalitesini de göz önünde bulundurmaları tavsiyesinde bulunuyor. Özellikle kullanılan sütün tazeliği ve kalitesi büyük önem taşıyor.

Yetkililer, güvenilir ve bilindik işletmelerden alışveriş yapılmasının hem sağlık hem de lezzet açısından daha doğru bir tercih olacağını vurguluyor. Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan güllaç, bu yıl zamlı fiyatına rağmen geleneksel yerini korumaya devam ediyor.