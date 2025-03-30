Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nde görevli diyetisyen Melek Atabey, ramazan sonrası beslenme uyarıları verdi. Atabey, ramazan ayı sürecinde beslenme düzeni, uyku düzeni ve metabolizma düzeninin farklılaştığına dikkat çekti.

Diyetisyen Atabey, "Dolayısıyla bayramla birlikte de tercihlerimizde aşırıya kaçmamak ve tüketim konusunda oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle geleneksel olarak bizim ramazan sonrası bayramlarda ikram ettiğimiz; hamur işleri, börekler, baklava, şekerleme ve çikolata gibi şeyler hem enerji içeriği yoğun hem de kan şekerini çok hızlı yükselten besinlerdir. Dolayısıyla burada mutlaka yeterli ve dengeli beslenmenin tüm kurallarına dikkat etmek ve porsiyon kontrolünü bu dönem boyunca da unutmamak gerekiyor.

İlk hatırlatacağımız şey kahvaltı. Ramazan sonrası, Ramazan Bayramı’nda yine hafif bir kahvaltı ile başlanmasını öneriyoruz. Özellikle gün içerisinde hamur işleri, börek, tatlı gibi besinler geleneksel olarak ikram edileceği için kahvaltıda salam, sosis gibi yağlı besinlerden ya da börek hamur işi gibi aslında hem yağlı hem de bal, pekmez gibi şekerli besinlerden uzak durmalarını önerebiliriz" diye konuştu.

'SİNDİRİM SORUNLARINI ENGELLEMEK İÇİN BOL POSALI BESLENMELİYİZ'

Bu dönemde sindirim problemleri ortaya çıktığını belirten Melek Atabey, "Bunu engellemek adına bireylere sebze meyve içeren, domates, salatalık, biber, maydanoz gibi yanına işte tam tahıllı ekmek, yumurta ya da peynir gibi bir protein kaynağı içeren hafif bir kahvaltıyla başlamalarını öneriyoruz. Kızartmalardan, hamur işlerinden, böreklerden özellikle uzak durdukları hafif bir kahvaltıyla güne başlamalarını önerebiliriz. Ramazan sonrası bayram döneminde de aslında sık sık sinirim problemleriyle karşılaşabiliyoruz.

Çünkü ramazan boyunca metabolizma düzenimiz değişiyor, su içmeyi atlayabiliyoruz, uyku düzenimiz, beslenme düzenimiz değişiyor ve posa tüketimimiz yani lif tüketimimiz azalıyor. Dolayısıyla bu dönem biraz hazımsızlık problemlerinin, sindirim problemlerinin ya da kabızlık problemlerinin görüldüğü bir dönem. Dolayısıyla bayram süresince de bunu engellemek için, sindirim sorunlarından kaçınmak için yapacağımız şey bol posalı beslenmek. Bunlar; sebze meyveler, kuru baklagiller ve tam tahıllı ürünler. Fiziksel olarak aktif olmak yani mutlaka bir yürüyüş eklenmesine öneriyoruz, bir de bol su içmeyi öneriyoruz.

Çünkü ramazan boyunca vücutlarımız bir miktar susuz kaldı. Su içmeyi unutabildik bu dönemde. Dolayısıyla bayram boyunca da günlük 2,5-3 litre kadar sıvı tüketimini, sıvı ihtiyacını karşılamalarını önerebiliyoruz. Özellikle bu dönemde misafirlerimize ikram etmek için yine sıvı tüketimlerini desteklemek adına aslında kafein içeren çay ya da kahve yerine; az şekerli limonatalar, kompostolar, ayran ve maden suları birer seçenek olabilir" dedi.

'GECE YENİLEN BESLENME DÜZENİ RAMAZAN SONRASI DEVAM ETTİRİLMEMELİ'

Diyetisyen Atabey, tansiyonu olan bireylerin bu dönemdeki kafein içeren çay ve kahve tüketimine dikkat etmesini önererek, "Bayram gezmelerine yürüyüş yaparak gitmek, bu dönemde fiziksel aktivite düzeyimizi artırmak, günlük en az 30 dakika orta şiddetli bir fiziksel aktivite yapmalarını önerebiliriz. Beslenme düzeni ve öğün sayısı çok bireysel bir konudur. Tamamen kişinin kendi durumuna göre ayarlanır.

Ancak ramazan ayı boyunca sahurda yani gece yenilen beslenme düzeni ramazan sonrası devam ettirilmemelidir. Öğünlerimizin arasında en az 2 saat en fazla 4-5 saat olacak şekilde aslında bireylerin kendi yaşam tempolarına göre günde 3 ana öğünlerini mutlaka hafif bir kahvaltıyla başlayarak kendi saatlerini kendi yaşam düzenlerine göre ayarlayarak devam ettirmelerini önerebiliriz.

Ancak bu dönemde en önemli konu gece yeme alışkanlığını devam ettirmemek olacaktır. Porsiyon kontrolünü mutlaka öneriyoruz. Yasak koymak yerine örneğin hamur ya da şerbetli tatlı tüketmek yerine sütlü tatlı tercih etmek olabilir, meyve tatlıları tercih etmek olabilir. Yine misafirlerimize aslında şeker ya da çikolata ikram etmek yerine kuru meyveden oluşan ya da meyve tatlılarından oluşan bir ikramlık verebiliriz. Bu dönemde tabii ki alışkanlıklarımızı devam ettireceğiz. Ancak her şeyin daha sağlıklı seçeneğini tercih etmeliyiz" ifadelerini kullandı.