Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir tatlı imalathanesinde çalışanın hamuru ayaklarıyla yoğurduğu anlar yer aldı.
Kısa sürede büyük tepki toplayan görüntülerin ardından zabıta ekipleri harekete geçti.
İmalathanede yapılan denetimde hijyen kurallarının ihlal edildiği belirlendi.
Belediye ekipleri iş yerini mühürleyerek faaliyetini durdurdu ve idari para cezası kesti. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
Akyazı Belediyesi'nden yapılan açıklama şöyle:
"Vatandaşlarımızın sağlığı her şeyden önemlidir!
İlçemizde faaliyet gösteren bir tatlı imalathanesinde çekilen görüntüler sonrasında ekiplerimiz tarafından mühür ve kapatma işlemi uygulanmıştır.
Vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden bu görüntüler asla kabul edilemez."