Galatasaray Avrupa Ligi play off maçı rövanş maçında yarın AZ Alkmaar’ı konuk edecek… KArşılaşma öncesinde Rams Park kar yağışı nedeniyle beyaza bürünürken taraftarlar maçın ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor….

Şu an için maçın ertelenmesinin gündemde olmadığı maç saatine kadar zeminin branda ile korunacağı öğrenildi.

NEDEN ZEMİN ÖRTÜLMEDİ

Galatasaray'ın İstanbul'daki yoğun kar yağışı sırasında RAMS Park zeminine örtü örtmemesi sosyal medyada gündem oldu. RAMS Park yetkilileri, 21.30'da AZ Alkmaar'ın stadyumda yapılacak antrenmanı nedeniyle zemin üstüne örtüyü örtmedi. Örtünün örtülmesinin çok kolay olmadığı ve antrenman öncesi serip kaldırmanın zemini daha kötü etkileyeceği öğrenildi. Stadyum yetkilileri, AZ Alkmaar antrenmanı sonrası zemin için gerekli işlemleri yapıp örtüyü örtecek.