Alsancak Diş ve Ağız Sağlığı Merkezi’nde randevusuz muayene olmak isteyen Muhammed Enes Tülcü ile diş hekimi Ahmet Mücahit Yalın arasında tartışma çıktı.

HEKİME KAFA ATTI

Tartışmanın büyümesi üzerine Tülcü, Yalın’a kafa attı. Hafif yaralanan hekim, saldırgandan şikâyetçi oldu.

TUTUKLANDI

Konak Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Tülcü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen İzmir İl Başkanı Gençer Yılmaz, saldırıyı kınayarak, “Sağlık çalışanları insan hayatını önceleyen emek neferleridir. Onlara yapılan her saldırı, yalnızca kişiye değil toplumun sağlık hakkına ve vicdanına yapılmış bir saldırıdır. Hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, olayın takipçisi olacağız” dedi.