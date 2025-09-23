Ali Can POLAT

Başta Çin ve Gazze olmak üzere tüm dünyaya tehditler savuran ABD Başkanı Donald Trump ile haftaiçi görüşecek olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu görüşme öncesi Trump’ın keyfini yerine getirecek vergi kıyaklarına imza attı. Erdoğan, Trump’ın adeta ticari savaş başlattığı Çin’e karşı gümrük vergilerini artırırken ABD mallarına uygulanan vergileri ise komple kaldırdı. Bu durum Türkiye’de satış rekorları kıran Çin ve Japonya menşeli otomobillere zam olarak yansıyacak.

TOGG DARBE YEDİ

Trump’ın oğlu ile görüşen ve uçak siparişleri veren Erdoğan’ın imzası ile yayınlanan kararnamelere göre, ABD ve Serbest Ticaret Anlaşması bulunmayan ülkelerden (Çin ve Japonya) gelen araçlarda içten yanmalı ve hibrit otomobillere yüzde 25, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit otomobillerine ise yüzde 30 ek vergi getirildi.

Böylece Türkiye’de satış rekorları kıran Cherry gibi Çinli otomobiller ile Toyota ve Honda’nın Japonya’da üretilen modellerine zam yağacak. Çinli markalardan BYD, fabrika yatırımına başlamamasına rağmen yerli üretim teşviki aldığı için bu vergilerden muaf olacak. Öte yandan 2018 yılında Rahip Brunson krizi ile ABD ürünlerine getirilen ek vergilerde de düzenlemelere gidildi. ABD’den ithal edilen araçlara uygulanan yüzde 60 ve yüzde 70’lik yüksek ek vergiler kaldırıldı.

Böylece ABD otomobillerinin vergi yükü, yeni düzenlemedeki yüzde 25 ve yüzde 30’luk oranlara indirilmiş oldu. Bu indirimlerle birlikte ABD’li Tesla’nın fiyatları Türkiye’de üretilen yerli-milli otomobil Togg ile aynı fiyata geriledi. Bu durumun Togg’un satışlarına da darbe vuracağı belirtildi. Bunun yanı sıra ABD’den gelen alkollü içkiler, tütün, kozmetik ürünleri, pirinç, sert kabuklu meyveler, kağıt türleri gibi ürünlerdeki ek vergiler de kaldırıldı.

Çin modeli ‘out’ Trump dostluğu ‘in’

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AB’ye üyelik vaadiyle iktidara gelmesine rağmen 2018’deki başkanlık seçimlerinden sonra yüzünü doğuya dönmüştü. ‘Çin modeli’ denilen model ile yüksek kur-ucuz işgücü sağlayıp Türkiye’yi Çinleştirmeyi, bir kesımı zenginleştirip toplumun büyük kesimini dar gelirli hale getirmeyi hedefleyen Erdoğan, Rahip Brunson krizi ile ABD ürünlerine yüzde 60 ek vergi uyguladı, Rusya’dan S400 alarak Shangay 5’lisine katılma adımları attı. Daha sonra ABD’de Trump ile barıştı. Trump, ‘Erdoğan benim dostum’ dedi. Erdoğan yeniden rota oluşturdu ve yüzünü Trump’a döndü.