Tepkilerin odağındaki Çayırhan Termik Santrali ihalesini yorumlayan Türkiye Taş Kömürü (TTK) Kurumu eski Genel Müdür Yardımcısı, Maden Mühendisi Dursun Akyürek, “Burası kârlı bir işletmedir. ‘Rantı milletimizin olsun” diyen madencilerin haklı direnişine duyarlı olmak ve seslerini duyurmak gerekir” dedi.

MADENCİLİK OKULU

Bu işletmenin Türkiye madenciliğinin okulu olduğunu belirten Akyürek şunları söyledi: “Yeni kurulan madenlerin insan kaynağıdır. Burası yüzde 32 kapasite ile çalışmasına rağmen kömür işletmeleri ile birlikte yılda 100 milyon doların üzerinde kâr ediyordu. Bu kârlılık kurulu kapasite kullanımı artırıldıkça artacaktır. Çayırhan kömür işletmesinin ve termik santralinin varlık değeri yaklaşık 4.5 milyar dolardır. Bu kadar kârlı olan işletmelerin rant aktarımı ihalesinin iptal edilmesi gerek.” Akyürek, bu ihale ile devletin, liyakatli yönetimi kurup yüksek kapasiteli kullanımlı işletmeciliği yapamadığını itiraf ettiğini söyledi.

Dursun Akyürek

İşletme TKİ’ye verilmeli

Kömür sahalarının asıl sahibinin Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) olduğunu ve bu alanların TKİ’ye ya da iştirakine devredilmesi gerektiğini söyleyen Dursun Akyürek, “TKİ, EÜAŞ’ın işlettiği termik santrale talep edilecek kömürü taahhüt eder ve konu çözülür. Bu ihale devam ettirilirse bu işletme ve rantı, işletmenin yanındakilere verilmek isteniyor demektir” dedi.