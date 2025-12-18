DENİZE ÇOK YAKIN

İzmir Çeşme’de turizm imarlı alanlarda “turistik tesis belgesi” alarak konut inşasına yenisi eklendi. Demirbaş Yapı-Hanesel Yapı ortaklığı, 49 dönümlük alan için proje hazırladı. Proje için Kültür ve Turizm Bakanlığı 20 Temmuz 2024’te “Turizm Yatırım Belgesi”, Çeşme Belediyesi 14 Ocak 2025’te beş yıldızlı otel yapı ruhsatı verdi. ÇED süreci başlatıldı.

SATIŞLARA DA BAŞLADI

Yöre halkının ve çevre örgütlerinin karşı çıktığı projede ÇED süreci tamamlanmadan alanda çalışmalar başlatıldı. Otel ruhsatı alan şirket, reklamlar hazırlayıp konutlar inşa ettiğini duyurdu. Lüks evlerin satışı da yapıldı. İki ve üç katlı yapılarda 184 standart, 167 apart, 84 suit, 5 engelli dairesi tasarlandığı bildirildi. Daire sayısının 440 olacağı belirtildi.

Özel kumsalı var

Deniz manzaralı olduğu vurgulanan projede, havuz, sauna gibi her türlü lüks bulunuyor. Projenin 1500 metrelik kumsalı olduğu da öne sürülüyor.

BAKANLIK ONAY VERDİ

“Çeşme 360” adıyla pazarlanan sitenin grafiklerinde ise dört bloktan oluşan beşer katlı rezidanslar da dikkat çekti. Proje yatırımı için 1 milyar 543 milyon lira bütçe ayrıldığı açıklandı. Yöre halkının tepkisine rağmen Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanlığı nihai kararını verdiğini açıklayarak projeyi onayladı. Karara 10 gün içinde itiraz hakkı var.