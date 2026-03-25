İBB davasının 3. haftasında, 9. celsede ilk kez bir tutuklu belediye başkanı savunma yaptı. Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın savunmasında TaşYapı’nın Şişli’deki kaçak rezidansına değindi. Şahan şunları söyledi:

“11 ayda belediyeye 36 mülk kazandırdık. Bunu Türkiye ilk defa duyacak. Şişli Belediyesi’ne yaklaşık 46 milyar TL’lik mülk kazandırdık. Belediyenin bu tapuları bir gecede elektronik sistemden iptal edildi. Murat Kurum’la görüştüm. Bu, Şişli’nin helal malıydı. Bu işlemden sonra bakanlık, ilçe belediyelerinin böyle bir kaynak yaratmaması için yasa çıkardı.”

TAŞYAPI İNŞAATI

Şahan Şişli’deki rezidansla ilgili şunları söyledi:

“O dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, bugünün bakanı Sayın Murat Kurum’un imzasıyla çıktı o plan. Anlattık olmaz dedik. Şişli’nin nefesi kalmadı, İstanbul’un nefesi kalmadı, bunu yapmayın. 1 milyon metrekare inşaat!

Savcılık, bu inşaat şirketinin patronunun ifadelerini aldı hakkımızda, bana sövdü. Ben tutuklanırken bu ifadelerle tutuklandım. Bana ‘vampir’ dedi, ‘bizlere çete’ dedi!

Sayın Vali orada. Valla kaç kere çağırdı beni. “Ne olacak Şişli’de her yerde gökdelen var, burada da bir gökdelen olsun” dedi. “Sıkıntı çıkacak” dedi. Yapmadık başkanım. Durduk, durmamız gereken yerde durduk.

NİŞANTAŞI KORU

Nişantaşı’nın göbeğinde. 2017’ye kadar, 52 yıl boyunca Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü olarak bilinen bir kamu arazisiydi. Depremde toplanma alanıydı. 2018’de bakanlık burayı önce TOKİ’ye devretti, sonra satıldı. Adam balkonuna havuz yapmış. ‘Havuzlar inşaat alanı hesabına katılmasın ki daha fazla daire yapabileyim’ diyor. Bunları niye anlatıyorum? ‘İcbar’ (zorlama) diyorsunuz ya; ben mi birilerini zorluyorum? Asıl ‘icbarı’ onlar bana yaptı!”

Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın ifadesi 4 saat sürdü. Duruşmanın son bölümünde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sordu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan cevapladı.

İMAMOĞLU, ŞAHAN DİYOLOĞU

Ekrem İmamoğlu: Ekrem İmamoğlu olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak, beraber görev yaptığımız dönemde size herhangi bir usulsüz, hukuksuz veya menfaat odaklı bir talepte bulundum mu?

Emrah Şahan: Olmadı Başkanım.

Ekrem İmamoğlu: Hiç kimse size ‘Şunu belediye meclis üyesi yap’ dedi mi?

Emrah Şahan: Yok, olmadı.

Ekrem İmamoğlu: Size bir firmayı veya kişiyi yönlendirip ‘Buna iş ver, ihale alsın’ gibi bir talimat verdim mi?

Emrah Şahan: Yok Başkanım.

Gökdelenin hemen arkasında büyük yoksulluk var

Resul Emrah Şahan: “Mecidiyeöy’deki lüks AVM’nin hemen arkası Kuştepe’dir.

Orada öğlen okullarda ücretsiz yemek uygulamasıyla okuma oranı arttı. İnsanlar çocukları öğlen ücretsiz yemek yesin diye okula göndermeye başladı. O AVM’nin arkasında böyle bir yoksulluk var. Ben bu yüzden tutukluyum. Yedi metrelik bir yolun bir tarafında milyon dolarlık daireler var, hemen karşısında derin bir yoksulluk. O gökdelen bugün benim karşımda.”

SÖZCÜ İNŞAATIN TAM GAZ SÜRDÜĞÜNÜ BÖYLE DUYURMUŞTU

SÖZCÜ 14 Şubat tarihli manşetinde, Resul Emrah Şahan gözaltına alındıktan sonra, TAŞ Yapı’nın sahibi Emrullah Turanlı’nın Şişli’de inşa ettiği rezidansın hızla yükseldiğini yazmıştı. Şahan bu inşaata karşı çıkmış, Turanlı da Şahan’ı şikâyet ederek “Bizim can düşmanımız” demişti. Şahan hâlâ hapiste, inşaatlar tam gaz...