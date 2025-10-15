Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladığı günlerde yapılan operasyonla evinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidarın İstanbul’u talan etmeyi planladığı Kanal İstanbul projesine dair kaleme aldığı yazıyı SÖZCÜ ile paylaştı. İşte o yazı:

Daha dün ‘gündemimizde yok’ denilmesine rağmen bugün inatla dayatılan ve İstanbul’u korumak için on yıllardır hazırlanan çevre düzeni planlarını, bilimsel raporları ve evrensel şehircilik ilkelerini tek bir imza ile hükümsüz kılan Talan İstanbul projesi; sadece plansız bir mühendislik girişimi değil, aynı zamanda kentin kuzeydeki son doğal eşiklerini parçalayarak kontrolsüz bir yayılmaya neden olan ve İstanbul’un geleceğini ipotek altına alan bir ihanet projesidir. Bu proje, İstanbul’un ciğerleri olan Kuzey Ormanları’nı, gıda güvencemizin teminatı olan verimli tarım arazilerini ve milyonlarca insanın hayat kaynağı olan su havzalarını geri dönülmez bir şekilde yok etme planıdır. Bu, tanımlanmış en büyük tehdit ile kadim şehrimizi ve geleceğimizi göz göre göre karşı karşıya getirmektir.

SAZLIDERE’Yİ YOK EDİYORLAR

Kentin su kaynakları bu talanın en vahşi hedeflerindendir. İstanbul’a yılda 88 milyon metreküp içme suyu sağlayan Sazlıdere Barajı tamamen ortadan kaldırılacaktır. Bu, yaklaşık 1.5 milyon İstanbullunun su kaynağının bile isteye yok edilmesi demektir. İklim krizinin etkilerinin her geçen gün daha şiddetli hissedildiği bir dönemde kentin can damarlarından birini kesmek, akıl ve bilimle açıklanamayacak bir cinayettir. Geçmişte bizzat ‘Bu şehre ihanet ettik, ben de bundan sorumluyum’ itirafında bulunanların, bugün aynı ihaneti çok daha büyük ve geri dönülmez bir şekilde, göz göre göre sürdürmesi tarihi bir çelişkidir.

Türkiye, coğrafi konumu nedeniyle iklim krizinden etkilenecek en kırılgan ülkelerdendir. Yapılan projeksiyonlar ülkemizin geleceği için İstanbul’un su kaynaklarının korunması gerektiğini gösterirken; ekolojik eşiklerden ve geçilen ekonomik darboğazdan uzak projeler ile halkımızın geleceği yok edilmektedir.

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve hukuksuzca yürütülen yargı operasyonları ile güven ortamı tamamen yitirilmiştir. Genç nüfus oranımız gün geçtikçe azalmaktadır. Yakın gelecekte doğurganlık oranının düşmesine bağlı olarak nüfusumuzun düşeceği açıktır. Buna rağmen mevcut konut alanlarına yenileri eklenmektedir. İstanbulluların yaşam standartlarını arttıracak, güvenilebilir konut, güvenilebilir çevre politikaları geliştirilmesi beklenirken ekolojik krizi derinleştirecek yıkım projeleri ile geleceğimiz yok edilmektedir.

İstanbul’un yeni yapılaşma alanlarına ihtiyacı olmadığını en net şekilde kentin kendi meri planları, yani yürürlükteki imar planları göstermektedir.

Bu planlar, kentin zaten yaklaşık 24.3 milyon kişiyi barındırabilecek, sağlıksız ve şişirilmiş bir nüfus kapasitesine sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Ancak talan zihniyeti, bu devasa potansiyeli dahi yeterli görmemektedir. Kent, üç koldan birleşik bir saldırı altındadır.

BÜTÜNCÜL VE ADİL DÖNÜŞÜM

Talan İstanbul projesiyle kente 2 milyon kişilik yeni bir nüfus ve devasa bir yapılaşma baskısı dayatılmaktadır. Halka yeşil alan ve deprem toplanma alanı olarak kalması vaat edilen askeri alanlar, 1 milyon kişilik bir nüfusla betona gömülerek alacağımız nefese hipotek konulmaktadır. Kentin dört bir yanında, kamu yararı hiçe sayılarak uygulanan kişiye özel, parsel bazlı imar projeleri, saf bir rant arayışıyla devam etmektedir. Deprem riski bahanesiyle yürütülen kentsel dönüşüm süreçlerinin getireceği nüfus yükü de bu parçacıl müdahalelerle birleşerek kentin altyapısını çökertmekte, ulaşımı kilitlemekte ve bir avuç sermayedarı zengin etmektedir. İşte bu üç koldan ilerleyen birleşik saldırı, korkunç bir yoğunlaşmayı İstanbul’a taşıyacak nihai potansiyeli barındırmaktadır.

Çözüm rant değil akıl ve uzlaşıdır

Ne Talan İstanbul projesine ne de askeri alanların yapılaşmaya açılmasına bu kentin ihtiyacı vardır. Çözüm; İstanbul’un mevcut potansiyelini kullanan, tüm paydaşların ve halkın katıldığı uzlaşıya dayalı, bütüncül planlama ve yatırımlardır. Kentin ihtiyacı, depreme karşı güvenli konutlar üretmek ve bunu yerinde dönüşümle, mevcut plan kapasitesini aşmadan yapmaktır. Aklın ve etiğin gereği derhal hayata geçirilmeli; kent bu talana, bu geri dönülmez yapılaşmaya ve bir avuç insanın zenginleştiği bu yağma düzenine son vermelidir.

İstanbul’un idam fermanı

Mevcut 24.3 milyonluk sağlıksız kapasiteye bu yeni yükler eklendiğinde, kente dayatılan nüfus kapasitesi 27.3 milyona fırlamaktadır. Bu rakam, İstanbul için bir idam fermanıdır. Peki nüfusumuz düşme eğilimindeyken kentimizde kimler yaşayacaktır? Belki de en temelde sorulması gereken soru budur. Kent merkezlerinde yurttaşlarımız yeterli mühendislik hizmeti alamamış riskli konutlarda, İstanbul depremini beklemeye mahkum edilmektedir. Önümüzdeki 10, 20,30 yıllık projeksiyonlarda nüfusumuz azalma eğilimi gösterirken, önceliğimizin bu alanları dönüştürmek olması gerekmektedir. Oysa bu yıkım projesi ile kimin yaşayacağı belli olmayan alanlar, doğal kaynaklarımız yok edilerek imara açılmaktadır.

Tarlalar geleceğimizin sigortasıdır

Bu projenin en somut ve acımasız sonuçlarından biri, İstanbul’un gıda geleceğine yönelik bir suikast girişimidir. İstanbul, kendi gıda ihtiyacını halihazırda karşılayamayan bir şehirdir. Talan İstanbul Projesi ile birlikte güzergahındaki son verimli araziler, kentin gıda güvencesinin can damarı yok edilmektedir. Bu topraklar, milyonlarca İstanbullunun taze, güvenli ve temiz gıdaya erişiminin sigortasıdır. Rant uğruna, üzerine beton dökülecek 136 milyon metrekare verimli tarım arazisi kalıcı olarak yok olacaktır.

Bu, sadece toprağın ölümü değil, aynı zamanda hayvancılığın bitirilmesi, binlerce çiftçinin yerinden edilmesi ve kentin gıda krizlerine, fahiş fiyatlara karşı son savunma hattının da yok edilmesidir. Bu alanların kaybıyla İstanbul, gıdada komple dışa bağımlı hale getirilecek; bir avuç insan zenginleşirken milyonlarca yurttaşın sağlıklı gıdaya erişim hakkı gasp edilecektir.