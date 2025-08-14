Ali Can POLAT

Küresel ısınmanın etkisiyle yaşanan kuraklık Türkiye’nin en büyük şehirlerinde planlı su kesintilerine sebep olmaya başladı. Türkiye’nin metropolü İstanbul’un da bu riskle karşı karşıya olduğu sık sık dile getirilirken iktidar İstanbul’un içme suyu havzasındaki yapılaşmada hız kesmiyor.

Bu alanların ticaretini yapan gayrimenkul şirketleri ise bu hızla övünerek bölgeyi reklam filmleriyle pazarlıyor. Bu reklamlarda özel sektörün de işin içinde olduğu belirtilerek “Bugün buradan arsa alan yarın şehrin merkezinde yaşayacak” ifadelerine yer verildi. Kanal İstanbul bölgesinde talan inşaatları hızla sürerken İstanbul’un muhafızları cezaevinden direnmeye devam ediyor.

SAZLIDERE VAZGEÇİLMEZİMİZ

Hafta içinde Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün SÖZCÜ’ye yazdığı mektupla bölgedeki rant inşaatlarına karşı uyarmıştı. Önceki gün de ev hapsindeki İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Başa, “Dün Sazlıdere Barajı Terfi Merkezimizden su arıtma tesislerimize 172 bin 591 metreküp su gönderdik. Bu miktar Avrupa yakası su ihtiyacının yüzde 7.8’ini oluşturmaktadır. Diğer barajlarda su azaldığında bu rakam daha da artmaktadır. Küresel ısınmanın yıkıcı etkilerinin arttığı, bölgesel kuraklığın kalıcı hale gelmeye başladığı bu dönemde Sazlıdere Barajı İstanbul için vazgeçilmezdir” dedi.

Öte yandan Şehir Plancısı Ceyhan Çılgın’ın paylaşımında bölgede arazi satışı yapan Fırat Emlak Gayrimenkul isimli şirketin inşaatları için reklam filmi yayınladığı görüldü. Reklamda “Özel sektör sahada, teslimler 1.5 yıl içinde”, “Bugün buradan arsa alan yarın şehrin merkezinde yaşayacak” ifadeleri talanın boyutunu gözler önüne serdi.

2 yıllık talanı gösterdiler

Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği'ne göre inşaata kapalı olan Sazlıdere Barajı

bölgesinin 2 yıl içindeki değişimi reklam filminde böyle gösterildi.

Bugün arsa, yarın şehir

Bölgedeki yapılaşmayla övünülen reklam filminde, ‘Bugün buradan arsa alan yarın

şehrin merkezinde yaşayacak’ ifadeleri ile bu görüntülere yer verildi.

Firma sahibi MÜSİAD ile Dubai’de

Gayirmenkul firmasının sahibi Fırat Çelebi, FRT Otelcilik Grubu’nun ve bölgede İstanbul Havalimanı yakınlarındaki FRT Airport Otelin’in de sahibi. Çelebi’nin MÜSİAD’ın Dubai’de düzenlediği Türkiye-Suudi Arabistan İş İnsanları Kongresi gibi etkinliklere de katıldığına dair paylaşımları bulunuyor. Çelebi, kamuoyunda büyük tepki ile karşılanan yeni imar planlarını sosyal medya hesabında “Beklenen planlar açıklandı” cümlesi ile paylaşması dikkat çekti.