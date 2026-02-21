TBMM’de görüşülmeye başlanan Mili Parklar kanun teklifi ile Türkiye’deki 50 milli park, 274 tabiat parkı, 111 tabiat anıtı ve 32 tabiat koruma alanı için yapılaşma riski doğdu. Yoğun eleştiriler alan teklifteki tek kelimelik değişiklik ile kritik bir düzenleme de yapılıyor.

İktidar, 9 Ağustos 1983 tarihli Milli Parklar Kanunu’nun 4’üncü maddesini değiştirmek istiyor.Sümela Manastırı’nın da içinde bulunduğu Altındere Vadisi Milli Parkı da bu değişiklikten nasibini alacak.

Yürürlükteki kanunda ‘Milli parklarda koruma ve kullanım amaçlı gelişme planları bakanlık tarafından hazırlanır’ deniliyor. Değişiklik ile bu maddedeki ‘hazırlanır’ ifadesi ‘hazırlattırılır’ biçimine dönüştürülüyor. Böylelikle mili parklardaki değişiklik planlarını özel sektöre ait planlama büroları da yapabilecek. AKP Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Konya Milletvekili Mehmet Baykan ve Şanlıurfa Milletvekili Asuman Yazmacı tarafından hazırlanan kanun teklifini AKP’li 55 vekil de imzaladı. Teklif ile milli parklar turizmi teşvik kanunu içine alınıyor.

Milli parklar, tabiat parkları ve tabiat anıtlarında, tanıtım, spor, eğlence ve dinlenme amaçlı tesisler de kurulup, özel sektör tarafından işletilebilecek.

Sivas Milletvekili Rukiye Toy, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yaptı. Sivas Belediyesi’nde Eğitim ve Kültür Müdürlüğü’nde görev aldı.

ŞİRKETLERE DEVREDİLECEK

Ulaşım, elektrik, petrol ve doğal gaz hatları ile trafo, haberleşme, atık su, altyapı tesisleri de yapılabilecek. Bu hükümlerin milli parklarda yapılaşmaya neden olacağı gerekçesiyle eleştiriliyor. CHP Adana

Milletvekili Orhan Sümer “Devletin sorumluluğu özel şirketlere devrediliyor. Özel planlama büroları mı doğayı korur yoksa kamunun uzman kadroları mı” diye sordu.

Şanlıurfa Milletvekili Asuman Yazmacı ABD Breyer State University İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Yazmacı, 52 bin 500 liralık Prada marka ayakkabıları ile gündeme gelmişti.

CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu da “Milli parklarda inşaat faaliyetleri olacak. Milli parkların içinden yol, enerji ve boru hattı bile geçebilecek. Bu teklifin özü iktidar için para para paradır” açıklaması yaptı.

Konya Milletvekili Mehmet Baykan Spor Genel Müdürlüğü ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nde görev yaptı.

İKİ KANUN ARASINDAKİ FARK

Milli Parklar Kanunu’nun 4. maddesi şöyle: “Milli park olarak belirlenen yerlerin özellik ve nitelikleri göz önünde tutularak, koruma ve kullanma amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş, geliştirme ve işletilmelerini kapsayan gelişme planı, ilgili bakanlıkların olumlu görüşleri ve gerektiğinde fiili katkılarıyla, Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca HAZIRLANIR ve yürürlüğe konur.” Bu maddenin son kısmı şu ifadeyle değiştirilecek: “Uzun devreli gelişme ve yönetim planı, ilgili bakanlıkların görüşleri alınarak Genel Müdürlükçe hazırlanır veya HAZIRLATTIRILIR ve yürürlüğe konur.”