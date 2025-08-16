Bir süredir Almanya’da yaşayan ünlü rapçi Ezhel, sosyal medyadan yaptığı sert açıklamaların ardından tüm platformlardan çekileceğini duyurdu.

Gerçek adı Ömer Sercan İpekçioğlu olan Ezhel, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, kendisine yönelik eleştirilere ve ifadelerinin "yanlış anlaşıldığını" savunarak sosyal medya defterini kapattığını açıkladı.

Rapçinin gündeme gelmesine neden olan süreç, "Türklüğümden utanç duyuyorum" ifadesine yönelik tepkilerle başladı. Kamuoyunda geniş yankı uyandıran bu sözlerin yanlış yorumlandığını belirten Ezhel, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“Şerefsizler yine söylediklerimi yanlış anlamış. Adama tokat atanın da eline sağlık. S... olup gidiyorum sosyal medyadan hadi bye.”

Ezhel’in bu çıkışı, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, destekleyen ve eleştiren kullanıcılar arasında yoğun bir tartışma başlattı.