Son dönemlerde yaptığı ilginç rap şarkılarıyla beğeni kadar eleştiri de alan Lvbel C5 lakaplı Süleyman Burak Bodur'un sevgilisi de sosyal medyada gündem oldu. Danla Biliç'in yakın arkadaşı olduğu bilinen Ece Kırtanır ile aşk yaşadığı ortaya çıkan ünlü rapçi, hayranlarını da şaşırttı.

BU KEZ ÖZEL HAYATIYLA GÜNDEME GELDİ

Sektöre Lvbel C5 lakabıyla giren ve kısa sürede popüler olan Süleyman Burak Bodur, şarkıları kadar özel hayatıyla da gündemden düşmüyor.

DANLA BİLİÇ'İN ARKADAŞIYLA AŞK

Danla Biliç'in yakın arkadaşı olan Ece Kırtanır'ın sosyal medya paylaşımı ikilinin aşklarını da ortaya çıkardı.

AŞKLARINI İLAN ETTİLER

Kırtanır'ın 'bol öpücüklü' paylaşımı sosyal medyada çok konuşuldu.

İkili ise sessizliğini koruyor.