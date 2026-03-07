Nepal’de Katmandu Belediye Başkanı Balen Shah, son gelişmelerin ardından ülke siyasetinin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

Nepal’in 1990 doğumlu tanınmış rapçilerinden Balen Shah, 2022 yılından bu yana Katmandu belediye başkanlığı görevini yürütüyor. Eylül ayında düzenlenen protestolarda 77 kişinin yaşamını yitirmesi ve başbakanın istifasının ardından Shah, sosyal medya hesabından özellikle genç seçmenlere seslenen bir mesaj paylaştı.

Shah'ın “Sevgili Z kuşağı, artık ülkeye sizin nesliniz liderlik edecek” sözleri kısa sürede gündeme gelirken, ülke genelinde tanınan bir siyasi figür haline geldi.

SAHNELERDEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINA

Siyasete girmeden önce rap müzik kariyeriyle bilinen Shah, eserlerinde toplumsal eleştirileri sıkça işledi. Müzikal olarak ise Tupac Shakur ve 50 Cent gibi isimlerden etkilendiği biliniyor. Bir dönem sahnelerde yer alan rapçi, şimdi ise ülke siyasetinde önemli bir aktör olarak görülüyor. Shah’ın liderliğini yaptığı Rastriya Swatantra Partisi (RSP), seçim yarışında rakiplerinin önünde gösteriliyor ve Shah da başbakanlık için en güçlü adaylardan biri olarak değerlendiriliyor.

SEÇMENLERDEN BÜYÜK DESTEK

Shah’ın popülerliği yalnızca anketlerde değil, günlük yaşamda da kendini gösteriyor. Katmandu’ya giden bazı otobüslerde “Balen’in şehrine gidiyor” yazılı çıkartmaların yer alması, ona yönelik halk desteğinin sembollerinden biri haline geldi.

Siyasi analistler, Shah’ın yükselişinde sosyal medyayı etkili kullanmasının önemli rol oynadığını belirtiyor. Ana akım medyaya mesafeli duran Shah’ın özellikle genç seçmenlerle kurduğu güçlü iletişim, seçim sonuçlarını etkileyebilecek başlıca faktörlerden biri olarak görülüyor.