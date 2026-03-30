Final... Ya Dünya Kupası’na gideceğiz. ‘Ya da’sı yok. Ama yarınki play-off finali, Kosova için de en az bizim için olduğu kadar değerli. Kosova Milli Takımı’nda oynayan, iki ülkeyi de yakından tanıyan Beşiktaş’ın yıldızı Milot Rashica, SÖZCÜ’ye tarihi maçın nabzını tuttu: “Milli Takımımızın ve kariyerlerimizin en önemli maçı. Sonsuza kadar tarihe geçmemize sadece bir maç kaldı.”

TARİH YAZMA ŞANSI

“Ne kadar kazanmak istesek de bu maçın favorisinin Türkiye olduğunu kabul etmeliyiz. Tecrübe, bireysel kalite ve oyuncuların oynadıkları seviyeler, őnal maçında Türkiye’yi favori yapan temel unsurlar. Ancak biz de başarıya açız ve ülkemizi temsil etmekten gurur duyuyoruz. Bu yüzden kendi kalitemize ve tarih yazma şansımıza inanarak bu maçı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

İRADEMİZE İNANIYORUZ

“Öncelikle çok güçlü bir takım olduklarını söylemeliyim. Teknik olarak harika oyunculara sahipler ve her açıdan güçlüler. Ancak biz de onları analiz ettik, teknik ekibimiz gerekli tüm detayları bize aktardı. Ama bunların hiçbiri maçı kazanma konusunda öz güvenimizin olmadığı anlamına gelmez. Biz kendimize, kalitemize ve her şeyden önemlisi irademize inanıyoruz.”

BASKI HİSSETMİYORUZ

“Hiç tereddüt etmeden söyleyebilirim ki en güçlü yanımız takım olmamız. Kendimizi ve ülkemizi büyük bir başarıyla gururlandırma isteğimiz çok yüksek. Bunun bizim zamanımız olduğunu hissediyoruz. Şu ana kadar çok şey başardık, bu yüzden baskı hissetmiyoruz, aksine bu sürecin tadını çıkarıyoruz.”

HER ŞEYİMİ VERMEYE HAZIRIM

“Benim için özel bir maç. Yaklaşık 4 yıldır Türkiye’deyim, sevdiğim bir ülke ve herkesle hissettiğim bir bağ var. Ailemle birlikte burada kendimizi çok iyi hissediyoruz. İnsanlarla çok iyi ilişkilerimiz var, ilk günden itibaren sevgi ve saygı gördük, kendimizi evimizde gibi hissettik. Ama dediğim gibi, ülkem için kazanmak istiyorum. Bu bir futbol maçı ve ülkem için her şeyimi vermeye hazırım.”

SON AMA EN ZOR ADIM

“Önümüzde son ama en zor adım var. Oynadığımız futboldan keyif alıyoruz, bu yolculuğun tadını çıkardık. Finalde sonuç ne olursa olsun, bir millete Kosovalı olmanın gururunu yaşattık. Bu, her şeyin ötesinde bir duygu. Buna ne kadar değer versek de asıl hedefmize ve hayalimize henüz ulaşmadık, o da unutulmaz bir serüvene imza atmak. Buna rağmen ortaya koyduğumuz mantalite, oynadığımız futbol ve takım olarak gösterdiğimiz ruhla gurur duyuyoruz."