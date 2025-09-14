ktidara yakınlığıyla bilinen Kütahyalı, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda davadan çıkacak sonucu şimdiden duyurdu. Kütahyalı, “Yarın CHP ile alakalı mutlak butlan kararı beklemiyorum, tahminimce erteleme kararı çıkacaktır. Duruşma Ekim ayı içinde bir güne ertelenecektir. Benimki sadece tahmin” ifadelerini kullandı.

Davadan Çıkacak Karar Kritik

CHP’de Özgür Özel’in genel başkan seçildiği kurultayın şaibeli olduğu iddiasıyla açılan davadan “mutlak butlan” kararı çıkması halinde, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden partinin başına geçeceği belirtiliyor.

Özgür Özel’in tüm çağrılarına rağmen bugüne kadar sessizliğini koruyan Kılıçdaroğlu’nun, mahkeme kararına uyacağı ve yeniden genel başkanlık görevini üstlenebileceği öne sürülüyor.

Ümit Özdağ’dan Dikkat Çeken Sözler

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, gazetemiz yazarı Saygı Öztürk’e yaptığı açıklamada Rasim Ozan Kütahyalı’yı işaret ederek, “Rasim çok ciddiye alınmalı. Çünkü söyledikleri çoğu kez doğru çıkıyor, bildiğini önceden paylaşıyor” demişti.