İtalya'nın Milano şehrinde Cuma günü raydan çıkan bir tramvayın binaya çarpması sonucu iki kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Belediye Başkanı Giuseppe Sala ölenlerden birinin raydan çıkan tramvayın çarptığı bir yaya olduğunu söyledi. Ölen diğer kişinin bir yolcu olduğunu belirtti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı, bazı yaralıların durumunun ağır olduğu belirtildi. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni yaşanan ölümler nedeniyle derin taziye mesajı yayınladı.

Görgü tanığı Valerio Gaglione "Tramvayın altında sıkışmış, sıkışmış bir adam vardı. Araç içerisinde çok sayıda yaralı gördüm" sözleriyle yaşadıklarını anlattı. Gaglione "tramvay kan içindeydi" diye ekledi.

Başsavcı Marcello Viola, raydan çıkan tramvayın çarptığı binadaki hasarın ağır olduğunu belirtti.

SÜRÜCÜ HATASI MI?

Kaza hakkında açılan soruşturmaya göre tramvay sürücüsünün bir hat makasını açmadığını gösterdi ve sürücünün kazadan önce son durakta durmadığı kaydedildi.

Belediye Başkanı Sala sorunun teknik değil sürücü kaynaklı göründüğünü söyledi. Görgü tanıkları tramvayın hızlı gittiğini belirtse de 50 kilometrelik hız sınırının aşılıp aşılmadığı henüz netleşmedi.

Yakındaki bir ofiste çalışan Anna "Sadece muazzam bir patlama sesi duydum. Tramvayın bir kısmının bir dükkanın içine girdiğini gördüm." dedi.

Bir yolcu ise "Deprem olduğunu sandım. Oturuyordum ve kendimi diğer yolcularla birlikte yerde buldum. Korkunçtu." ifadesini kullandı.