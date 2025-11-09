İktidarın kendisine yakın isimleri devlet ihaleleri ile zenginleşme adımlarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Aksaray’ı, Mersin ve İskenderun’a bağlayacak olan Aksaray-Ulukışla-Yenice YHT Demiryolu Hattı da yandaşa uzandı. Üç etap halindeki ihale, ‘Pazarlık 21-B’ usulüyle yapılacak. 192 kilometrelik demiryolu hattının toplam maliyeti 146 milyar TL’yi bulacak. İhalenin birinci etabı için 16 Ekim 2025’te teklifler toplandı ve ihaleyi Rönesans İnşaat’ın alt şirketi REC en düşük teklif olan 47 milyar 753 milyon 102 bin TL’ye aldı. İkinci ve üçüncü etabın ise kimlere verileceğinin şimdiden belli olduğu iddia edildi.

İkinci ve üçüncü etap ihaleleri henüz yapılmasa da CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, ihale bedellerini ve yapım işinin hangi şirketlere verileceğinin şimdiden belli olduğunu iddia etti.

İkinci etap ihalenin AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun şirketi Fernas’a 68 milyar TL’ye verileceğini söyleyen Karasu, üçüncü etabın ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ‘çete üyesi’ diyen Emrullah Turanlı’nın şirketi Taş Yapı’ya 30 milyar TL’ye verileceğini belirtti.

‘ŞEFFAFLIK YOK’

Projede danışıklı dövüş olduğunu aktaran Karasu, “Dış finansman destekli ihale, önceki yıl Danıştay tarafından iptal edildi, şimdi yeniden yapılıyor. Malum şirketlerle güya 21-B üzerinden pazarlık edilecek. Alacakları fiyat bile belli, her şey kılıfına uyduruluyor. Rekabet yok, şeffaflık yok. Bu konuda savcılığa inşaat firmaları tarafından yapılmış suç duyuruları da var” ifadelerini kullandı.

Üçü de ihale zengini

Demiryolunun ihalesinde adı geçen 3 şirket de aldıkları kamu ihaleleri ile tanınıyor. Rönesans Holding ve bağlı şirketi REC 2018 yılından bu yana 105 milyar lirayı aşkın ihale aldı. AKP Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun şirketi Fernas İnşaat ise 2011 yılından itibaren yaklaşık 60 milyar TL’lik ihale kazandı. Taşyapı İnşaat’ın sahibi Emrullah Turanlı, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında ‘çete üyesi’ demişti. Taşyapı 2011 yılından bu yana kamudan yaklaşık 100 milyar TL’lik ihale aldı.