İktidarın yıllardır ‘Asrın projesiyle,Türkiye hızlanıyor’ diyerek reklamını yaptığı Mersin-Adana-Gaziantep-Osmaniye Yüksek Hızlı Tren Projesi rötar üzerine rötar yaptı. 2020’de başlayıp 2023’te biteceği söylenen proje 2028’e ertelendi, 6.7 milyarlık maliyet de şimdilik yüzde bin 179 artışla 78.8 milyar lira oldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, geçen hafta Mersin-Adana-Gaziantep-Osmaniye güzergahındaki hızlı trenin Nurdağı-Kahramanmaraş bağlantısının yapılacağını müjdeledi(!) ancak henüz Mersin ve Osmaniye arasındaki proje bile bitmedi. 2020’de 6 milyar 749 milyon liraya iktidara yakınlığı ile bilinen Erman Ilıcak’a ait Rönesans Holding’e bağlı REC İnşaat tarafından yapımına başlanan ve 3 yılda biteceği açıklanan tren yolu, 6 yılda bitmedi ve maliyet de 78 milyar 857 milyon liraya yükseldi. Açılışın 2028’e ertelendiğini söyleyen CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Beceriksizlik yüzünden milletin parası heba ediliyor” dedi.

FİYAT ARTTI SÜRE UZADI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, 6 saat 23 dakika olan seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürmesi planlanan Mersin-Adana-Gaziantep-Osmaniye Hızlı Tren Projesi ihalesi 2020 yılında yapıldı. 14 Ağustos 2020’de Rönesans Holding’e bağlı REC İnşaat Şirketi ile 6 milyar 749 milyon 818 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Projenin 1.020 günde bitmesi planlandı. 2021 yılında projenin maliyeti revize edildi ve 8 milyar 987 milyon 408 bin liraya çıktı, bitiş tarihi 2025 oldu. 2023’teki Kamu Yatırım Programı’nda maliyet 31 milyar 164 milyon 799 bin liraya çıktı, bitiş tarihi 2026’ya sarktı. 2024 yılında da maliyet 54 milyar 455 milyon 845 bin TL oldu, açılış tarihi 2027’ye ertelendi.

Erman Ilıcak

Bakan “2028’de bitecek” dedi

2025 yılı Kamu Yatırım Programı’nda projenin bitiş tarihi 2027 olarak kaldı ancak maliyet 71 milyar 699 milyon 612 bin TL oldu. 2026 programında da projenin 2027’de bitmesinin planlandığı belirtildi, maliyet 78 milyar 857 milyon 39 bin liraya çıktı. Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu son açıklamasında YHT hattının 2028’de açılacağını bildirdi. 2020’de 6.7 milyar lira ile başlayan ve 2023’te bitmesi öngörülen projenin, bir değişiklik daha olmazsa 78.8 milyar liraya 2028’de tamamlanacağı açıklandı. Ancak 2028’e yetişse dahi projenin maliyetinin en az 100 milyar liraya çıkacağı belirtiliyor.