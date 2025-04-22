Real Madrid'de sezon sonu yaklaşırken teknik direktör koltuğu yeniden tartışma konusu oldu. İspanya'nın önde gelen spor programlarından La Tribu'da yapılan değerlendirmelere göre, kulüp içinde Ancelotti sonrası için iki isim ön planda: Bayer Leverkusen’i çalıştıran Xabi Alonso ve Liverpool’dan sezon sonunda ayrılacağını açıklayan Jürgen Klopp.

KULÜBÜN TERCİHİ ALONSO, KLOPP İSMİ ÖNERİLDİ

Kulüp yönetiminin ana hedefi Xabi Alonso olsa da, Florentino Pérez’e yakınlığıyla bilinen yatırımcı Anas Laghrari’nin Klopp’u önerdiği belirtiliyor. Laghrari, Süper Lig projesinin de arkasındaki önemli figürlerden biri. Klopp’un Liverpool’dan duygusal bir vedayla ayrıldığı, şu anda Red Bull organizasyonunda üst düzey görev alsa da teknik direktörlükten tamamen kopmadığı vurgulandı.

ANCELOTTİ’NİN PLANLARI NET: YA KALIRIM, YA BREZİLYA’YA GİDERİM

Programda konuşan gazeteci Raúl Varela’ya göre, Carlo Ancelotti’nin gönlü hâlâ Real Madrid’de. Mevcut sözleşmesinin son sezonunu da tamamlamak isteyen İtalyan çalıştırıcının, eğer yollar ayrılırsa Brezilya Milli Takımı ile yeni bir serüvene başlamak istediği ifade edildi. Varela, "Ailesi karşı çıkmasına rağmen, Ancelotti’nin tercihi Brezilya olacak" dedi.

VEDA TÖRENİ HAYALİ: “TWİT DEĞİL, TRİBÜNLER DOLSUN”

Varela ayrıca Ancelotti'nin Real Madrid’den ayrılması durumunda, basit bir teşekkür mesajıyla değil, Liverpool’daki Klopp gibi görkemli bir vedayla uğurlanmak istediğini dile getirdi. "Ancelotti’nin hayali dolu bir Bernabéu, alkışlar ve onur turu" diyen Varela, kulübün bu süreci “büyük bir özenle” yönetmesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç olarak, Real Madrid'de sadece sahadaki başarı değil, sezon sonunda yaşanacak vedaların şekli de en az kupalar kadar merakla bekleniyor.