Real Madrid'de milli futbolcumuz Arda Güler, yeterli süre bulamadığını düşünürken teknik ekiple arasındaki gerilim arttığı iddia edildi.

İspanyol basınına göre teknik direktör Arbeloa'nın Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham'ı memnun etmeye odaklandığı, geri kalan oyuncuların ise ikinci planda kaldığı yönündeki algının arttığı iddia edildi.

El Nacional'de yer alan haberde; Arda Güler'in gösterdiği çaba ve profesyonel tutuma rağmen yeterli süre ve güveni bulamadığını düşündüğü vurgulandı. Soyunma odasında Arda Güler'in yaşadığı rahatsızlığı paylaşan başka oyuncuların da olduğu belirtiliyor.