İspanya La Liga'nın 10. haftasında Real Madrid ile Barcelona karşı karşıya gelirken Bernabeu'da oynanan El Clasico'yu 2-1'lik skorla ev sahibi ekip kazandı.

Dev maçın ardından yaşanan gerginlik ve Real Madrid içinde yaşananlar dev müsabakanın önüne geçti. Eflatun beyazlı ekibin teknik direktörü Xabi Alonso ile Vinicius Jr arasında geçen diyalog ve tehdit iddiaları Real Madrid'i karıştırdı.

TEHDİT İDDİASI

Footmercato'nun haberine göre, 72. dakikada yaşanan olay fitili ateşledi. Vinicius Jr, değişiklik tabelasında kendi numarasını görünce büyük tepki gösterdi ve Brezilyalı yıldız, Alonso'ya dönerek bir şeyler söyledi ve soyunma odasına gitti.

Soyunma odasında tansiyon daha da yükseldi. Haberin detaylarında Xabi Alonso'nun tepkisini sürdüren Vinicius Jr'ı tehdit ettiği aktarıldı. İddiaya göre Vini'yi takım disiplinini bozmakla suçlayan İspanyol teknik adam, Brezilyalı yıldızı kadro dışı bırakmakla tehdit etti.

Yaşanan hadise Real Madrid taraftarlarını sosyal medyada ikiye böldü. Alonso'yu disiplin sağladığı için destekleyenlerin yanı sıra, krizi yönetemediği gerekçesi ile öfkelenenler de oldu. Vnicius'un haksızlığa uğradığını düşünen taraftarlar sosyal medyada adeta küplere bindi. Real Madrid cephesinden konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.