Real Madrid’de forma giyen milli yıldızımız Arda Güler yeni sezona sıkı çalışarak hazırlanıyor. Özellikle yeni teknik direktör Xabi Alonso’nun Arda Güler’e olan güveni ve sık sık oyunda tutması da milli oyuncunun kendine güveninin geri gelmesini sağladı.

Real Madrid'in önemli isimlerinden Luka Modric, Milan'a transfer oldu ve takımdan ayrıldı. İspanyol basında çıkan haberlere göre Arda Güler, Luka Modric'ten boşalan 10 numaralı formayı sırtına geçirmeye hazırlanıyor. Luka Modric, takıma veda ederken Arda Güler'e kendisinin 10 numaralı formasını hediye etmişti. Arda Güler'de geçtiğimiz günlerde bu formayı soyal medya hesabında paylaştı. Pek çok kesim tarafından bu paylaşım yeni sezonda kendisinin 10 numarayı sırtına geçireceği konusunda bir mesaj olduğunu belirtti.

Arda Güler, Real Madrid ile geçtiğimiz sezonda toplam 49 maça çıktı ve takımına 6 gol 11 asistlik katkıda bulundu.