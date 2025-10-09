Xabi Alonso'nun gelişi ile Arda Güler, Real Madrid'de önemli bir isim haline geldi. Carlo Ancelotti yönetiminde potansiyelini sergileme fırsatı bulamayan milli yıldız, son haftalarda yakaladığı çıkışla taraftarın gönlünü fethetti.

Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'na gitmesiyle, Arda Güler'in Real Madrid'deki görünümü tamamen değişti.

ONAY ÇIKMADI

Fichajes'in haberine göre özellikle, Xabi Alonso'nun Santiago Bernabeu yedek kulübesine gelmesi, öğrencisine olan bağlılığını daha da artırıyor. Sahada fark yaratan bir futbolcu olan Arda Güler, Kylian Mbappe için de muhteşem bir partner.

Dolayısıyla Real Madrid, Arda Güler için gelebilecek hiçbir teklifi dikkate almama yönünde karar kıldı. Football Insider'ın yayınladığı bilgilere göre, sihriyle Premier Lig'de büyük yankı uyandıran Arda Güler, Arsenal ve Newcastle United'ın radarında.

Milli oyuncuya göz dikmen İngiliz devleri olsa da Xabi Alonso, Arda'yı projesinin temel taşı olarak gördüğü için dokunulmaz olduğunu açıkça belirtti. Yönetim de deneyimli teknik adamın kararına saygı duyarak Arda'nın ayrılık ihtimaline kapılarını kapattı.