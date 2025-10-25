Juventus’ta forma giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Arda Güler ile takım arkadaşı olmaya günden güne yaklaşıyorç

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun, kadrosunda görmek istediği milli yıldız için İspanyol devi kesenin ağzını açıyor.

Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, Juventus'ta mücadele eden Kenan Yıldız'ın transferini Real Madrid yönetiminden talep etti. İspanyol hocanın, Kenan'ı çok beğendiği dile getirildi.

ÜÇ HANELİ TEKLİF HAZIR

Haberin devamında Real Madrid'in yakın bir zamanda Vinicius Junior ile yol ayrımına gideceği iddia edilirken eflatun beyazlılar için Kenan Yıldız'ın hedef olduğu aktarıldı. Brezilyalı yıldız takımdan ayrılmadan önce alternatifini takıma kazandırmak isteyen İspanyol devi, bu doğrultuda Kenan'ı liste başına aldı. Real Madrid'in Kenan Yıldız için Juventus'a 100 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında bulunduğu iddia edildi.

Ayrıca haberin devamında Kenan Yıldız için İngiliz ekiplerinin de takipte olduğu ifade edildi. Premier Lig devleri, Chelsea, Arsenal ve Manchester United'ın Kenan Yıldız için fırsat kovalayağı aktarıldı.