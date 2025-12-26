Real Madrid’de olası bir Vinicius Junior ayrılığı ihtimali, transfer planlarını şimdiden hareketlendirdi. İspanyol devinin, Brezilyalı yıldızdan doğacak boşluğu dünya futbolunun en dikkat çeken golcülerinden biriyle doldurmayı hedeflediği konuşuluyor.

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Başkan Florentino Perez’in planı net: Vinicius Junior’un satışından elde edilecek yüksek bonservis gelirini, Erling Haaland transferi için kullanmak. Defensa Central’in haberinde, bu hamlenin yalnızca bir oyuncu değişimi değil, Real Madrid’in hücum düzenini baştan aşağıya etkileyecek stratejik bir adım olacağı vurgulandı.

MÜTHİŞ BİR HÜCUM HATTI

Bu senaryonun hayata geçmesi halinde, Kylian Mbappe’nin asıl mevkisi olan sol kanada dönmesi bekleniyor. Norveçli yıldız Haaland’ın ise “9 numara” pozisyonunda görev alarak ceza sahası içindeki etkinliğiyle takımın gol yükünü sırtlanacağı ifade ediliyor. Böyle bir üçlü yapılanmanın, Real Madrid hücum hattını Avrupa’nın en korkulan yapılarından biri haline getirebileceği yorumları yapılıyor.

Öte yandan transferin önündeki en büyük engel Manchester City. İngiliz kulübünün Haaland’ı satmaya sıcak bakmadığı belirtilirken, oyuncunun olası bir transfer talebinin dengeleri değiştirebileceği aktarılıyor. Tüm bu gelişmeler, yaz transfer dönemine doğru Real Madrid cephesinde oldukça ses getirecek bir sürecin yaşanabileceğine işaret ediyor.