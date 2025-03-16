Real Madrid radikal bir karara imza atmak üzere. Madrid ekibinin başkanı Florentino Perez, FIFA Başkanı Infantino ile görüşecek. Real Madrid'in televizyon kanalı RMTV, kulübün 72 saatten az dinlenme süresi olan maçlara çıkmama kararı aldı. Kanaldan aktarılan habere göre takımın performansın ve sağlığını önemseyen Real Madrid Başkanı Florentino Perez, FIFA Başkanı Infantino ile görüşecek.

NE OLMUŞTU?

Real Madrid'in çarşamba gecesi Atletico Madrid'le oynadığı Şampiyonlar Ligi 16. tur rövanş karşılaşması penaltılara uzamış ve maç gece yarısı tamamlanmıştı. Madrid’in bir sonraki maçı İspanya Ligi’nde cumartesi günü yerel saatle 18:30'da oynandı. Bu da Madrid ekibine sadece 66 saatlik bir dinlenme süresi verdi.

ANCELOTTİ DE SİTEM ETTİ

Real Madrid teknik direktörü Ancelotti de maç sonrası yaptığı açıklamada bu konu hakkında konuştu. Başarılı teknik adamın açıklaması şu şekilde: "Sanırım bugün 72 saatten önce son kez bir maç oynayacağız. 72 saat dinlenmeden bunu bir daha yapmayacağız. LaLiga'dan iki kez maç saatini değiştirmesini istedik ama hiçbir şey yapmadılar. Ama bu son kez oluyor. Bunu anlamıyorum. En az 72 saat, para ve televizyon hakları öncelikli, oyuncuların iyileşmesi değil. Para öncelikli, oyuncuların dinlenmesi değil."