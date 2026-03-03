La Liga'da üst üste aldığı 2 yenilgiyle liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'e kötü haberler üst üste geldi. Önce sahalardan 3 hafta uzak kalacağı öğrenilen Mbappe nedeniyle şok yaşayan Madrid ekibine bir kötü haber daha geldi. Marca'nın haberine göre; Real Madrid'de Rodrygo'nun ön çağraz bağları koptu. Yıldız oyuncu hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda olma şansını kaçırdı. Rodrygo'nun 6-7 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor. Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle İspanyol devinde Vinicius Jr., Brahim Diaz ve Gonzalo Garcia dışında ileri uç oyuncusu kalmadı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.