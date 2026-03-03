La Liga'da üst üste aldığı 2 yenilgiyle liderliği Barcelona'ya kaptıran Real Madrid'e kötü haberler üst üste geldi. Önce sahalardan 3 hafta uzak kalacağı öğrenilen Mbappe nedeniyle şok yaşayan Madrid ekibine bir kötü haber daha geldi.
Marca'nın haberine göre; Real Madrid'de Rodrygo'nun ön çağraz bağları koptu. Yıldız oyuncu hem sezonu kapattı hem de Dünya Kupası'nda Brezilya Milli Takımı'nda olma şansını kaçırdı. Rodrygo'nun 6-7 ay arası sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Sakatlıklar ve cezalılar nedeniyle İspanyol devinde Vinicius Jr., Brahim Diaz ve Gonzalo Garcia dışında ileri uç oyuncusu kalmadı.