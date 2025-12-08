La Liga’nın 16. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu’da ağırladığı Celta Vigo karşısında sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrıldı. Milli futbolcu Arda Güler’in ilk 11’de başladığı karşılaşma, hem skor hem de tansiyon açısından eflatun-beyazlılar adına kötü bir akşam oldu.

Karşılaşma boyunca Real Madrid cephesi, hakem Quintero’nun kararlarına sert tepkiler gösterdi. Gerginlik ikinci yarıdan itibaren tırmanırken, ev sahibi ekipten üç futbolcu kırmızı kart gördü. Oyuncuların hakeme yönelik itirazları zaman zaman oyunun durmasına neden oldu.

Vinicius Junior, maçın 72. dakikasında sinirli şekilde topu hakeme doğru vurdu ancak isabet ettiremedi. Topun o sırada hakeme itiraza giden Arda Güler’i hedef alması gündem oldu. Kırmızı kartın eşiğinden dönen Vinicius Junior'un bu hareketi İspanya'da 'skandal' olarak değerlendirildi.

Karşılaşmanın ardından İspanyol basını, Arda Güler'in Celta Vigo maçındaki performansını değerlendirdi.

AS gazetesinde yer alan değerlendirmede, "İlk yarının en yetenekli oyuncularından biriydi. Net fikirleri olan az sayıdaki oyuncudan biri. Birkaç iyi çalım ve Radu'yu zorlayan güçlü bir şutu vardı. Vini'nin harika koşusunun ardından Real Madrid'in yakaladığı en iyi fırsatta soğukkanlılığını koruyamadı. Her şey lehineyken topa yanlış vurdu. Dakikalar ilerledikçe etkisi azaldı ve değişiklik yapma zamanı geldiğinde Xabi ona yöneldi" ifadelerine yer verildi.

İLK YARI 7 İKİNCİ YARI 6 PUAN VERİLDİ

Marca ise Real Madrid futbolcularını değerlendirdiği haberinde Arda Güler için şu ifadeler kullandı:

"İlk dakikalarda Ilaix Moriba tarafından sıkı bir şekilde markaj altına alındı. Ceza sahası içinde yaptığı bir hamleyle Mingueza'yı güzel bir şekilde geçti ancak Radu şutunu engelledi. Topla daha fazla oynayabilmek için geriye doğru geldi. Uzaktan bir şut denedi ancak Radu iyi bir kurtarış yaptı. Ceza sahası içinde baskı altındayken şutunu çekti ve top direğin hemen yanından dışarıya gitti. Madrid'in o ana kadarki en net fırsatıydı. İkinci yarıda ilk yarıya göre biraz yavaşladı. Orta alanda aynı fırsatları bulamadı. 74. dakikada Gonzalo Arda'nın yerine oyuna dahil oldu."

Arda Güler'e ilk yarıdaki performansı için 7, ikinci yarıdaki performans içinse 6 puan verildi.

Bir diğer İspanyol spor gazetesi Sport ise haberinde, "Yaratıcılığın önemli olduğu bir günde öne çıkmasını beklersiniz. Birkaç net gol fırsatı yakaladı ama değerlendiremedi. Sezon başında göz kamaştıran oyuncu düşüşe geçti" değerlendirmesinde bulundu.

Mundo Deportivo ise değerlendirmesinde, "Takımda öne çıkamadı ve bu Celta karşısında da açıkça görüldü, ancak maçta birkaç gol şansı yakaladı" ifadeleri yer aldı.