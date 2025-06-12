Real Madrid, Liverpool ile sözleşmesi sona eren İngiliz sağ bek Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladığını resmen açıkladı. Kulüp, başarılı futbolcunun transferi için Bernabéu Stadyumu’nda özel bir imza töreni düzenledi.

'LİVERPOOL'DAN SADECE REAL MADRİD İÇİN AYRILIRDIM'

Liverpool altyapısından yetişen ve 2015’ten bu yana kırmızı formayı giyen Alexander-Arnold, kariyerinde yeni bir sayfa açtı. İspanyol devi ile anlaştıktan sonra yaptığı açıklamada, “Nereye gideceğim diye asla sorgulamadım. Sorduğum şey ‘Real Madrid’e gidiyor muyum, gitmiyor muyum’ oldu. Liverpool’dan sadece Real Madrid için ayrılırdım” diyerek tercihinin net olduğunu ifade etti.

YENİ NUMARA VE FORMA DETAYI

Trent, La Liga’nın 1–25 arasındaki numara kuralı nedeniyle Liverpool’daki 66 numarasını bırakarak, Real Madrid’de 12 numaralı formayı giyecek. Bu numara daha önce Marcelo ve Camavinga gibi önemli isimler tarafından da taşınmıştı.

Ayrıca formasında, soyadı yerine sadece “Trent” yazacak. Kulübün forma satış stratejileri ve isim uzunluğu nedeniyle bu tercihin yapıldığı öğrenildi.

İSPANYOLCA KONUŞMASI DİKKAT ÇEKTİ

Tanıtım töreninde akıcı İspanyolcasıyla konuşan Trent, hem taraftarların hem de Başkan Florentino Pérez’in beğenisini kazandı. İlk açıklamasında, “Bir efsaneye imza atmak her futbolcunun rüyası. Buradayım, hazır ve sorumluyum. Madrid için her şeyi vereceğim” dedi.

TRANSFERİN PERDE ARKASI

Liverpool’la kontratı sona eren yıldız futbolcu için Real Madrid’in, oyuncunun serbest kalmasının ardından yaklaşık 10 milyon pound (yaklaşık 6–10 milyon euro) arası bir maliyetle transfer sürecini hızlandırdığı belirtildi. Bu sayede Trent’in, sezon başına yetişmesi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nda forma giymesi planlanıyor.

Real Madrid, sezon öncesi hazırlık kadrosuna tüm 34 oyuncuyu dahil ederken, Trent Alexander-Arnold da Dean Huijsen ile birlikte listede yer aldı.