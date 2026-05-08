Sezonu kupasız kapatan Real Madrid'de her şey üst üste geldi; son olarak Tchouameni ve Valverde'nin sonu hastanede biten yumruklu kavgası dünyada gündem oldu.

İspanyol Marca'nın haberine göre Tchouameni ve Valverde, soyunma odasında fiziksel kavgaya tutuştu. Valverde ise olayların ardından hastaneye kaldırıldı, Real Madrid'den yapılan açıklamada çarpmaya bağlı 'kafa travması' oluştuğu ve oyuncunun 10-14 gün dinlendirileceği belirtildi.

MBAPPE'DEN ÇOK KONUŞULAN GÖRÜNTÜ

Madrid ekibinde bunlar olup biterken Kylian Mbappe'nin ise tesislerden ayrılırken verdiği görüntü de gündeme bomba gibi düştü. Fransız yıldızın, arabasını sürerken kahkaha attığı ve oldukça keyifli olduğu anlar kameralara yansıdı.