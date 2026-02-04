Prens Harry’nin eşi Meghan Markle’ın büyük umutlarla hayata geçirdiği yaşam tarzı markası "As Ever", bu kez başarı haberleriyle değil, depolarda kalan ürün iddialarıyla gündemde. Netflix iş birliğiyle kurulan markaya ait reçel, mum ve şarap gibi ürünlerin satılamadığı ve şirketin Hollywood ofislerinde çalışanlara bedava dağıtıldığı öne sürüldü.

ÇANTAYLA, KOLİYLE REÇEL DAĞITTILAR

Page Six tarafından ortaya atılan iddialara göre, Netflix’in Hollywood kampüsündeki iki ayrı depo As Ever ürünleriyle dolup taşmış durumda. Stok fazlasını eritmek isteyen yönetimin, çalışanlara kapıları açtığı ve personelin çantalar dolusu ürünle ofisten ayrıldığı belirtiliyor. Bazı çalışanların tek seferde 10 adete kadar ücretsiz ürün aldığına dair görgü tanığı ifadeleri, projenin ticari başarısının sorgulanmasına neden oldu.

STOKLAR DOLDU TAŞTI, YAZILIM BAHANESİ ORTAYA ÇIKTI

Markanın internet sitesinde daha önce yaşanan bir teknik aksaklık, krizin ilk sinyali olarak değerlendirilmişti. Bir yazılım hatası sonucu yüz binlerce ürünün satılmadığına dair verilerin sızması sosyal medyada geniş yankı uyandırmış, iddiaların ardından siteye acil bir satın alma sınırı getirilmişti. Hollywood koridorlarında dolaşan son dedikodular, bu "hata"nın aslında bir stok gerçeği olabileceği yönündeki şüpheleri güçlendirdi.

DEPOLAR NEDEN ÜRÜNLE DOLU?

Meghan Markle cephesi ise hakkındaki olumsuz iddialara karşı sessizliğini bozdu. Markle’a yakın kaynaklar, ürünlerin depolarda bekletilmesinin nedenini satış başarısızlığına değil, stratejik bir hazırlığa bağlıyor. Yapılan açıklamalarda, söz konusu stokların markanın yeni ülkelere açılma süreci için hazırlandığı ve satış rakamlarının hedeflenen beklentilerin üzerinde seyrettiği savunuluyor. Ancak Hollywood ofislerinden yansıyan "bedava dağıtım" görüntüleri, markanın geleceği hakkındaki tartışmaları alevlendirmeye devam ediyor.