Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Al Jazeera'ya Suriye, Gazze, Lübnan ve Türkiye-AB ilişkilerinin yanı sıra F-35 savaş uçakları konusunda da açıklamalarda bulundu.

Suriye’de yeni döneme ilişkin olarak Türkiye’nin istikrarın sağlanması için elinden geleni yapacağını söyleyen Erdoğan, Suriye’yi yakın zamanda ziyaret edeceğini belirtti.

Erdoğan, ülkedeki Kürtlerin "barış ve istikrardan pay sahibi olacaklarını" da ifade etti.

'MEKKE ANLAŞMASI'NA DA DEĞİNDİ

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan "Mekke Ortak Savunma Anlaşması" hakkında da konuşan Erdoğan, anlaşmanın taraflardan herhangi birinin dışarıdan saldırıya uğraması halinde imzacı ülkelerin ortak adımlar atmasını öngördüğünü söyledi.

"Bu anlaşma dünyaya önemli bir mesaj verdi” diyen Erdoğan, Mısır’ın da pakta katılabileceğini belirtti.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NIN AÇILMASI ÖNCELİK'

Bölgedeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasının Türkiye açısından öncelikli olduğunu söyledi.

Boğazın kapalı kalmasının kimsenin çıkarına hizmet etmeyeceğini belirten Erdoğan, bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik arabuluculuk çabalarında Katar’ın önemli bir rol oynadığını ifade etti.

'GAZZE'Yİ YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Gazze konusunda Erdoğan, Türkiye’nin “Gazze’yi yalnız bırakamayacağını” ve destek olmak için gereken her şeyi yapacağını söyledi. Erdoğan ayrıca Hamas’ın taahhütlerine iyi niyetle uyduğunu, İsrail’in ise savaşını sürdürdüğünü ifade etti.

İsrail’in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarının Ankara açısından ciddi bir endişe kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, çatışmaların sona erdirilmesinde Washington’ın rolünün önemini vurguladığını belirtti.

'TÜRKİYE, LİBYA'YI TERK ETMEYECEK'

Erdoğan, Türkiye’nin Sudan’ı desteklemeye devam edeceğini ve Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah el-Burhan ile ilişkilerinin iyi olduğunu söyledi. Libya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin istikrarlı olduğunu belirten Erdoğan, Türkiye’nin Libya’yı terk etmeyeceğini ifade etti.

'KAYBEDEN AB OLUR'

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkilerine de değinen Erdoğan, Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi üyeliğe kabul etmeye istekli görünmediğini söyledi.

Ankara açısından AB üyeliğinin artık bir öncelik olmadığını belirten Erdoğan, bu durumun sonucunda “kaybedenin Avrupa olacağını” ifade etti.

'TRUMP'TAN F-35 SÖZÜ ALDIM'

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile F-35 savaş uçakları konusunda yaptığı görüşmelere ilişkin de açıklamada bulundu.

Trump’tan F-35 savaş uçakları konusunda söz aldığını belirten Erdoğan, verilen sözün yerine getirilmesini beklediğini söyledi.