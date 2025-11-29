Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "İlim Yayma Ödülleri" törenine katıldı.

Ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Neden bizim bir Nobel’imiz olmasın?" diye konuştu.

'Terörsüz Türkiye' olarak nitelenen yeni 'çözüm süreci'ne ilişkin kararlıklı olduklarını söyleyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörsüz Türkiye sürecinin, inşallah tüm bölgenin kaderini değiştirecek bu stratejik hamlenin kimleri nasıl rahatsız ettiğinin farkındayız. Bu sefer muvaffak olamayacaksınız!

Bu sefer hep birlikte başaracağız! Hedefe yaklaştıkça süreci rotasından saptırmaya dönük sabatojların, medya operasyonlarının artacağını şimdiden görebiliyoruz. Bu sefer bunların da üstesinden geliyoruz."