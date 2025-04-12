Süper Lig’in 31’inci haftasında Konyaspor, sahasında Göztepe’yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar açıklamalarda bulundu.

Evlerinde aldıkları galibiyetin çok anlamlı olduğunu ifade eden Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Evimizde çok anlamlı bir galibiyet bence. Özellikle evimizde kazanmamız gerekiyordu. Bugün itibariyle aldığımız bu sonuçla da alttaki rakiplerimizle en azından puan farkını korumayı başardık. Bugün ve yarınki maçların sonucuna göre de bazılarıyla da farkı açabiliriz. Futbol şansı bugün itibarıyla bizden yanaydı son bölümler için bunu net bir şekilde söyleyebilirim.

Oyuncularımı yürekten kutluyorum, onlarla gurur duyuyorum. Bugün ortaya koydukları mücadele, taktiksel, sadakat, arzu, kazanma isteği kulübeden girenlerin coşkusu kulübedekilerin coşkusu Konya şehrimize, taraftarımıza armağan olsun. Göztepe maçını ne anlam ifade ettiğini bilen bir insanım. Bugün itibariyle onları mutlu ettiğimiz için de ayrıca mutluyum. Bugün itibariyle puanımızı 37 yaptık ama lig bizim adımıza daha bitmedi” diye konuştu.