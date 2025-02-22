Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında konuk olduğu Net Global Sivasspor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Recep Uçar, Süper Lig'de hakem hatalarından dolayı bu sezon en fazla canı yanan takımlardan biri olduklarını savundu.

Temiz bir lig arzuladıklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:

"İnsani hakem hatasının her türlüsüne kabulüz ve bunu da hep hoş gördük. Ama o gün yaşadığımız şeyler bir hata değil. O gün söylediğim kelimeyi aynen söyleyeyim, 'Bir operasyon.' Bunu ben değil Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı söylüyor. Bizim tek isteğimiz var, tertemiz bir lig, tertemiz bir futbol. Neticesinde kim hedefe ulaşacaksa ulaşsın, kim ligden aşağıya düşecekse düşsün. Konyaspor camiası kimsenin operasyon çekemeyeceği kadar köklü büyük bir camiadır."

"ADALETLİ BİR ŞEKİLDE BU LİGDE VAR OLMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Recep Uçar, ligdeki hakem hatalarına değinerek, "Konyaspor olarak, gücümüz yettiğince, oyuncularım elinden gelenin en iyisini yaparak, ter akıtarak adaletli bir şekilde bu ligde var olmaya çalışıyoruz. İnanın ligin bu bölümüne kadar bizim yaşadığımız hakem hatalarını, yaşadığımız psikolojik sıkıntıları başka bir takım yaşasaydı kolay kolay üstesinden gelemezdi." ifadelerini kullandı.

Uçar, ligin 23. haftasında Bellona Kayserispor ile oynadıkları karşılaşmaya değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kayserispor maçı sonrasında bir serzenişim oldu. O serzenişimi iyi dinleyenler, 'Operasyon çekildiğini düşünüyorum.' demiştim. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanımız dün akşam katıldığı bir canlı yayında Kayserispor-Konyaspor maçında VAR odasında operasyon çekildiğini teyit etti. Ben söylemiyorum, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı bunu teyit etti. Konyaspor köklü bir camiadır, hiçbir operasyon çekilemeyecek kadar da büyük bir camiadır. Bununla ilgili kulübümüzün yetkilileri zaten gerekli başvuruları, müracaatları yapacaklar."